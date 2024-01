Financiamentos do BRDE para geração de energias limpas no RS crescem 208%

Os financiamentos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para geração de energia com fontes renováveis registraram crescimento expressivo em 2023, conforme nota divulgada nesta quinta-feira (11) pela instituição. Os novos investimentos no Rio Grande do Sul somaram R$ 479,8 milhões para obras de pequenas hidrelétricas e usinas fotovoltaicas. O volume para produção de energias limpas é 208,4% superior às operações realizadas no ano anterior (R$ 155,7 milhões).

O avanço nos financiamentos de projetos de geração de energia renovável contribuiu para o BRDE alcançar uma marca histórica para novos investimentos no Estado ao longo do ano passado, quando as operações superaram a marca de R$ 2 bilhões. O vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior, enfatiza que ampliar os investimentos em favor de uma nova matriz energética demonstra preocupação ambiental, mas igualmente é uma questão estratégica em termos econômicos.

Entre os novos investimentos na produção de energias limpas está a implantação da usina fotovoltaica Iracema, no município de Montenegro. Liderado pela empresa Agropastoril Matheus, o projeto recebeu financiamento de R$ 6 milhões e a energia gerada (capacidade final é 1.374,96 kWp) será comercializada para um único cliente com o intuito de compensar seus custos do consumo de energia. É o caso de redes de varejo, desde que as unidades estejam situadas na área atendida por uma única distribuidora.

A maioria dos novos investimentos em energias renováveis têm como fonte recursos que o BRDE captou junto a parceiros internacionais. Segundo o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, o desempenho positivo é reflexo do esforço do banco em diversificar seu funding.



Hidrelétrica

pequena central hidrelétrica (PCH) Saltinho situada no município de Ipê, na Serra gaúcha. Trata-se do maior empreendimento de geração hidrelétrica em implantação no Rio Grande do Sul com o apoio do banco. Outro exemplo da atuação do BRDE em projetos de energia limpa é construção dasituada no município de Ipê, na Serra gaúcha. Trata-se do maior empreendimento de geração hidrelétrica em implantação no Rio Grande do Sul com o apoio do banco.

O investimento é de R$ 178 milhões, sendo R$ 120 milhões financiados pelo banco. Com uma potência instalada de 27,2 MW, o empreendimento vai gerar energia para atender o consumo anual de 62 mil residências. As obras iniciaram em setembro do ano passado e devem estar concluídas em 2025.

O volume de operações para novos projetos no setor apenas no Rio Grande do Sul é praticamente a metade do total que o banco registrou em novos investimentos em toda a região Sul do Brasil no ano passado (R$ 961,3 milhões). No acumulado dos últimos cinco anos, os financiamentos para geração de energia renovável no Estado somam agora R$ 868,5 milhões.