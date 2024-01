Bolsas da Ásia fecham em alta após ganhos em NY e com possível estímulo na China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após um dia positivo em Wall Street e em meio a esperanças renovadas de mais estímulos monetários na China.



O índice japonês Nikkei subiu 1,77% em Tóquio, a 35.049,86 pontos, ultrapassando a marca de 35 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro de 1990, enquanto o Hang Seng avançou 1,27% em Hong Kong, a 16.302,04 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,46% em Taiwan, a 17.545,32 pontos.



Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com ganhos em torno de 0,5% a 0,8%, em meio a apostas um pouco mais otimistas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá começar a reduzir juros em março e à espera de novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão divulgados nas próximas horas.



Na China continental, o Xangai Composto teve modesta alta de 0,31% hoje, a 2.886,65 pontos, mas o Shenzhen Composto apresentou ganho mais robusto, de 1,62%, a 1.760,77 pontos. Dias atrás, uma autoridade sinalizou que o banco central chinês (PBoC) poderá relaxar mais sua política monetária, inclusive por meio de um corte de compulsório.



No fim da noite desta quinta, estão previstos números da inflação chinesa ao consumidor (CPI) e também ao produtor (PPI).



Exceção na Ásia, o sul-coreano Kospi teve ligeira baixa de 0,07% em Seul, a 2.540,27 pontos, acumulando perdas por sete pregões consecutivos, embora o BC da Coreia tenha mantido seu juro básico em 3,5% pela oitava vez seguida.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada por ações de tecnologia e do setor financeiro. O S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 7.506,00 pontos