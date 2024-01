Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, mas Tóquio renova máxima desde 1990

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, após um pregão morno em Wall Street, mas o mercado japonês destoou e renovou máxima em quase 34 anos.Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,54%, a 2.877,70 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,76%, a 1.732,74 pontos, com perdas lideradas por ações de software e seguros, depois de avançarem ontem em meio a expectativas de novos estímulos monetários.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve queda de 0,57% em Hong Kong, a 16.097,28 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,75% em Seul, a 2.541,98 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,40% em Taiwan, a 17.465,63 pontos.Ontem, as bolsas de Nova York tiveram um desempenho misto e sem força, em compasso de espera por dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA que só serão conhecidos amanhã (11).Em Tóquio, porém, o japonês Nikkei driblou o mau humor na região asiática hoje e saltou 2,01%, a 34.441,72 pontos, ficando acima do patamar de 34 mil pontos pela primeira vez desde março de 1990. O índice foi impulsionado por ações ligadas a eletrônicos e de montadoras.Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da Ásia: o S&P/ASX 200 caiu 0,69% em Sydney, a 7.468,50 pontos. Mineradoras lideraram a queda, mas bancos e seguradoras também recuaram.