RS Criativo oferece bolsas para capacitação em empreendedorismo

Programa vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac) do Rio Grande do Sul, o RS Criativo seleciona interessados em realizar capacitação gratuita em empreendedorismo. São 30 bolsas de estudo (em torno de R$ 2,5 mil) para o Empretec: o principal programa de formação de empreendedores no mundo. Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), é aplicado em 40 países e no Brasil é conduzido exclusivamente pelo Sebrae. No Estado, a atividade conduzida pelo Sebrae ocorre em Gravataí, Caxias do Sul e Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: Economia criativa é responsável por um a cada quatro postos de trabalho de Porto Alegre

site Para a Capital gaúcha, as inscrições podem ser feitas, até terça-feira (9), peloou por meio dos contatos [email protected] e (51) 98499-9320. A seleção, que se inicia também ocorre de forma on-line. De acordo com a coordenadora do RS Criativo, Carolina Biberg, os empreendedores são avaliados para identificar seu grau de maturidade, bem como seu comportamento empreendedor visando primeiramente entender se o criativo está no momento certo para realização da atividade.

“E, após, vamos queremos entender também se ele está atuando de maneira efetiva nas ações oferecidas pela imersão, após o término da atividade os empreendedores recebem a certificação. Somente os empreendedores que desenvolvem todas as atividades recebem certificação”, explica a gestora.

Ao todo, estão disponíveis 29 capacitações nas áreas de Marketing e Vendas, Finanças, Mercado e Legislação, Estratégia, Pessoas e Processos, e Empreendedorismo. Os cursos podem ser feitos de forma independente, conforme interesse no assunto. Eles somam mais de 130 horas de carga horária e dão certificação. E é por lá também que quem tem interesse em se atualizar pode se inscrever nas atividades que seguem até novembro e contemplam palestras virtuais inspiracionais, trilhas de capacitação on-line disponíveis em todas as regiões do Estado.





Como será realizado o programa





O RS Criativo tem como foco chegar nos 497 municípios do Estado por meio de Caravanas. Como o projeto prevê 1,5 mil horas de capacitação em formato híbrido, presencial e online, o Empretec Porto Alegre será o encerramento dessas ações e ocorrerá de forma presencial. A iniciativa é imersiva e será realizada das 8h às 18h podendo as atividades se estenderem. Em Porto Alegre a capacitação será feita na sede do Sebrae.