Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos em Xangai e Tóquio

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com ganhos em Xangai e em Tóquio em meio a expectativas de novos estímulos na China e após o bom desempenho de Wall Street.Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,20%, a 2.893,25 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,34%, a 1.746,03 pontos, após uma autoridade dizer à mídia estatal que o PBoC, como é conhecido o banco central chinês, poderá adotar medidas de relaxamento monetário, inclusive corte de compulsórios, para impulsionar a concessão de crédito.Já em Tóquio, o japonês Nikkei voltou de um feriado com alta de 1,16%, a 33.763,18 pontos, atingindo o maior nível em 34 anos, após as bolsas de Nova York se recuperarem ontem à tarde em meio a um alívio nos juros dos Treasuries.Em outras partes da Ásia, porém, o tom foi negativo: o Hang Seng caiu 0,21% em Hong Kong, a 16.190,02 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,26% em Seul, a 2.561,24 pontos, em seu quinto pregão seguido no vermelho, e o Taiex cedeu 0,21% em Taiwan, a 17.535,49 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana interrompeu hoje uma sequência de quatro pregões negativos, após dados encorajadores sobre confiança do consumidor. O S&P/ASX 200 avançou 0,93% em Sydney, a 7.520,50 pontos.