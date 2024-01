Com Nova York, Ibovespa tem alta de 0,31%

Ibovespa lutou para reter a linha dos 132 mil pontos , em sessão na qual manteve margem de variação estreita do início ao meio da tarde, bem perto da estabilidade. Ao fim, mostrava leve alta de 0,31%, aos 132.426,54 pontos, entre mínima de 131.014,77 e máxima de 132.498,05 pontos nesta segunda-feira, de giro a R$ 19,9 bilhões. Em janeiro, o Ibovespa acumula até aqui perda de 1,31%. , em sessão na qual manteve margem de variação estreita do início ao meio da tarde, bem perto da estabilidade. Ao fim, mostrava leve alta de 0,31%, aos 132.426,54 pontos, entre mínima de 131.014,77 e máxima de 132.498,05 pontos nesta segunda-feira, de giro a R$ 19,9 bilhões. Em janeiro, o Ibovespa acumula até aqui perda de 1,31%.

Do meio para o fim da tarde, o Ibovespa se firmou em alta na sessão, acompanhando a acentuação de ganhos em Nova York, com destaque para o setor de tecnologia, que levou o Nasdaq a avançar 2,20% nesta segunda-feira. A abertura da semana foi marcada por forte correção nos preços do petróleo, com o Brent em queda de 3,35% e o WTI, de 4,12%, na sessão. Assim, Petrobras (ON -1,86%; PN -0,75%, esta na máxima do dia no fechamento) pesou sobre o Ibovespa desde cedo, em dia negativo para outra gigante, Vale (ON -0,51%), que também moderou perdas em direção ao encerramento.

A sessão foi desfavorável às ações de grandes bancos, à exceção de BB (ON 0,86%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Azul ( 7,66%), Casas Bahia ( 6,73%) e Magazine Luiza ( 6,09%), entre outras ações ligadas ao ciclo doméstico, como Dexco ( 5,76%) e Arezzo ( 5,44%). No lado oposto, além de Petrobras, destaque para São Martinho (-1,83%), CSN Mineração (-1,40%) e RaiaDrogasil (-1,12%)

"O índice futuro abriu hoje em um gap de baixa de mais de 0,6% e, ao longo do pregão, o mercado foi se estabilizando, voltando a patamar positivo e encerrando não tão longe do zero a zero. As ações da Petrobras dificultaram, hoje, o desempenho do Ibovespa, em dia negativo para outros ativos de peso no índice, como Vale e Itaú (PN -1,07%), descolando-o em boa parte da sessão do S&P 500 ( 1,41%) e de outras referências de Nova York, que fecharam em alta", diz Thiago Lourenço, operador de renda variável do Manchester Investimentos.

"O petróleo tem sido negociado numa região de preço bastante importante, e se não conseguir sustentá-la, pode vir pressão adicional sobre as ações da Petrobras e, por consequência, no Ibovespa", acrescenta. Hoje, o Brent para março fechou em Londres a US$ 76,12 por barril, enquanto o WTI para fevereiro foi, em Nova York, a US$ 70,77 por barril. "Um respiro no petróleo será fundamental para o Ibovespa retomar a tendência de alta vista nas últimas semanas de 2023 para, quem sabe, buscar a região dos 150 mil pontos, talvez ainda no primeiro trimestre."

Nesta segunda-feira, os ativos do mercado de commodities mostraram, desde a abertura, desempenho predominantemente negativo, "com destaque para a terceira queda consecutiva do minério no pregão asiático e forte queda do petróleo, seguindo corte de preço da Arábia Saudita em meio às incertezas com relação à demanda este ano", aponta em nota a Guide Investimentos.

Em dia de agenda mais fraca, a Guide destaca, para a semana, a divulgação de novas leituras sobre os índices de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) nos Estados Unidos - na quinta e na sexta-feira, respectivamente -, além do início da temporada de balanços de empresas americanas, na sexta-feira, com nomes de peso do setor financeiro, como Bank of America, BlackRock e Citigroup.

O mercado de câmbio doméstico iniciou a semana em ritmo lento e com pouco apetite por negócios. Em um pregão morno, o dólar à vista encerrou em baixa de 0,04%, cotado a R$ 4,8702, com oscilações de pouco mais de três centavos entre a mínima (R$ 4,8643) e a máxima (R$ 4,9008). Lá fora, o dólar recuou na comparação com seus pares, como o euro, e apresentou comportamento sem direção única em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities, em dia marcado por tombo de mais de 4% das cotações do petróleo, após a Arábia Saudita anunciar redução de preços.