Mais pás eólicas para usina gaúcha chegam ao Porto do Rio Grande

Porto do Rio Grande o segundo lote de pás que irão compor os aerogeradores do parque eólico Coxilha Negra CGT Eletrosul. O cais público rio-grandino está sendo o ponto de recebimento das peças que estão sendo produzidas no Ceará Chegou na última semana aoo segundo lote de pás que irão compor os aerogeradores do, que está sendo construído na cidade de Santana do Livramento pela. O cais público rio-grandino está sendo o ponto de recebimento das peças que estãoe transportadas em um processo de navegação chamado de cabotagem.

Conforme nota da Portos RS, para retirar as pás da barcaça de transporte são necessários dois guindastes de terra, em uma operação considerada delicada e de extrema sincronia. As estruturas são carregadas na origem obedecendo uma rígida ordem de descarga que precisa ser observada no momento do desembarque em Rio Grande, a fim de garantir que cheguem nos parques de montagem na ordem correta de acoplamento nas torres.

primeiro carregamento chegou ao município em novembro e a tendência é de que os desembarques sigam ao longo de 2024. O desenvolvimento de projetos que tenham como base a produção de energia por meio de recursos renováveis estão se tornando cada vez mais comuns e o Rio Grande do Sul tem como objetivo se tornar o principal hub desse setor no Conesul, com os portos exercendo papel fundamental nessa rede logística.

O aquecimento desse mercado motivou a Portos RS a concentrar seus esforços também na necessidade de adequação do cais do Porto do Rio Grande para o recebimento desses materiais. Uma das alternativas foi a pavimentação de trechos na área de atracação que permitem o armazenamento dos equipamentos até a conclusão do desembaraço e o início do transporte.



Para se tornar um facilitador e até mesmo um incentivador de projetos dessa natureza, as diretorias de Operações e de Infraestrutura da Autoridade Portuária trabalharam de forma conjunta para a criação de um portão para facilitar a saída dos caminhões que necessitam de maior espaço para manobrabilidade, em razão do tamanho das pás que chegam a atingir 72 metros de comprimento.