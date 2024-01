Veja as principais dicas para começar 2024 com as finanças em dia:

 Fazer uma lista de todas as despesas fixas e outra de todas as pendências financeiras;

 Listar e organizar também as despesas do dia a dia, que incluem refeições fora de casa e compras diversas;

 Reservar um pouco do valor mensal para aplicar em investimentos e fazer o dinheiro render;

 Categorizar os gastos em cada área da vida. Por exemplo, quanto se gasta com transporte, com habitação, com alimentação e com lazer;

 Realizar investimentos para fazer o dinheiro render, começando por títulos públicos e, conforme a situação, evoluir para investimentos em ações e fundos imobiliários.