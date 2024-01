Azonasul ingressa com ação judicial contra aumento de pedágios

A Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) anunciou nesta quarta-feira (3) sua decisão de ingressar com uma ação judicial questionando os aumentos recentes nas tarifas de pedágio, anunciadas pela Ecosul, concessionária da pista. As tratativas iniciaram em meados de dezembro, logo após o anúncio do reajuste. As informações foram publicadas no site da associação.