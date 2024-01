Estado vai mapear perdas das empresas do Vale do Caí atingidas pelas enchentes

após a passagem do ciclone extratropical pelo Vale do Taquari levantamento dos prejuízos sofridos pelas empresas do Vale do Caí Seguindo o exemplo do trabalho executadopelo, em 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS), em parceria com as prefeituras e as Associações Comerciais e Industriais (ACI) dos municípios atingidos pelas enchentes de setembro e novembro, farãodo. Em novembro de 2023, o Rio Caí atingiu níveis históricos, provocando alagamentos.

Nesta quinta-feira (4), o diretor-geral da Sedec, Leandro Evaldt, e o adjunto, Roger Pozzi, se reuniram, em São Sebastião do Caí, com representantes de empresários dos municípios afetados para apresentar detalhes da pesquisa. A partir da próxima semana, os empreendedores poderão responder a um questionário – presencial ou on-line – para relatar os danos. Evaldt salienta a importância deste trabalho. “Ter esses dados em mãos é essencial para o governo definir um plano estratégico para ajudar a região. Dessa forma, poderemos fornecer o auxílio disponível para que os empreendimentos voltem a operar com plena capacidade”, explicou.



Segundo Pozzi, o decreto do governo do Estado que instituiu o programa Reconstruir, para apoio ao Vale do Taquari, deve ser editado para enquadrar também a região do Vale do Caí.

Nele, linhas de crédito são operadas pelo Banrisul, com amortização utilizando recursos do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem/RS), que consiste na conversão do benefício financeiro em desconto sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental oriundo da comercialização dos produtos fabricados. Os juros ficam em torno de 6% ao ano e seguem as especificações: até R$ 10 mil para microempreendedores individuais; até R$ 75 mil para microempresas; e máximo de R$ 125 mil para empresas de pequeno e médio porte.