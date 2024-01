Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com cautela antes de payroll dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, com investidores demonstrando cautela antes do relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que tem forte influência na trajetória dos juros americanos.Os mercados da China continental lideraram as perdas na região hoje, de 1,34% no caso do Shenzhen Composto, a 1.773,42 pontos, e de 0,85% do Xangai Composto, principal índice local, a 2.929,18 pontos.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,66% em Hong Kong, a 16.535,33 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,35% em Seul, a 2.578,08 pontos, e o Taiex registrou modesta queda de 0,17% em Taiwan, a 17.519,14 pontos.Exceção, o japonês Nikkei subiu 0,27% em Tóquio, a 33.377,42 pontos, depois de cair no pregão anterior ao voltar de feriados de fim de ano.O predomínio da cautela na Ásia vem antes de os EUA divulgarem dados sobre criação de empregos em dezembro. Segundo analistas compilados pelo Projeções Broadcast, a maior economia do mundo gerou 175 mil postos de trabalho no mês passado. Ontem, pesquisa da ADP sobre vagas criadas apenas pelo setor privado norte-americano surpreendeu para cima, esfriando apostas para cortes nos juros dos EUA este ano.A ADP e outros indicadores fortes dos EUA - que desafiam a perspectiva de relaxamento monetário ao longo de 2024 - pesaram nas bolsas de Nova York, que encerraram os negócios de ontem sem direção única.Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje, em seu terceiro pregão negativo. O S&P/ASX 200 caiu 0,07% em Sydney, a 7.489,10 pontos.