Refap tem venda recorde de asfalto em 2023 com 204 mil toneladas

A refinaria Alberto Pasqualini (Refap) comercializou, no ano passado, 204 mil toneladas de asfalto, maior resultado histórico desde quando a unidade foi reincorporada ao sistema Petrobras em 2011. O desempenho do complexo de Canoas também ajudou a própria Petrobras a atingir seu recorde em 2023, com a venda de 2,5 milhões de toneladas do produto, a maior quantidade desde 2014, conforme nota da estatal.

O desempenho obtido, ressalta a Petrobras, se deve à eficiência e disponibilidade operacional do parque de refino de atender à demanda decorrente de obras de pavimentação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e dos órgãos estaduais e municipais correlatos, além das concessões rodoviárias. O asfalto é vendido a distribuidoras, que comercializam o produto junto aos clientes finais.

De acordo com o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, o recorde de vendas de asfalto atesta o empenho da empresa em investir no refino para atender aos compromissos comerciais com confiabilidade, disponibilidade operacional e rentabilidade. O diretor também destaca que, o maior volume de vendas, significa maior arrecadação de impostos e mais pavimentação estruturante, ambos os benefícios de suma importância para a economia dos estados.