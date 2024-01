Indústria calçadista nacional perdeu mais de 7 mil postos até novembro

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, entre janeiro e novembro, a indústria calçadista do País perdeu 7,67 mil postos na atividade. Somente no mês de novembro, o pior do ano passado, foram perdidas 5,8 mil vagas, conforme nota da entidade. Com isso, o setor encerrou aquele mês empregando um total de 288,65 mil pessoas em todo o Brasil, 6,9% menos do que no mesmo mês de 2022.

Apesar de ainda ser o maior empregador do setor calçadista, o Rio Grande do Sul perdeu 1,84 mil vagas nos 11 primeiros meses de 2023. Somente em novembro foram 1,65 mil postos de trabalho fechados na indústria. Assim, o setor encerrou o mês empregando um total de 85,1 mil pessoas no Estado, 5,6% menos do que no mesmo período de 2022.



Dificuldades

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, alerta que a indústria calçadista nacional passa por um momento bastante conturbado, tanto no mercado interno quanto externo. Ele afirma que, ao longo do ano passado, até novembro, o mercado doméstico encolheu 6% e o internacional mais de 14%, em volume.

Segundo o dirigente, é um período ainda muito complicado para o setor calçadista e, claro, o fato é refletido no emprego. Ele frisa que a indústria tem sentido também a concorrência desleal com calçados importados sem qualquer tributação, via plataformas internacionais de e-commerce.

Desoneração

desoneração da folha de pagamentos para 17 setores O setor calçadista também aguarda, conforme a Abicalçados, com preocupação o desfecho da “novela” da continuidade da, entre eles o calçadista. O projeto de lei que prevê a continuidade da desoneração foi aprovado no Congresso Nacional, vetado pelo presidente Lula, que depois teve seu veto derrubado na Casa Legislativa. No entanto, um dia após a publicação da Lei no Diário Oficial da União, o governo federal publicou uma Medida Provisória que anulou o projeto aprovado.

De acordo com Ferreira, caso o desfecho não seja positivo, ou seja, o setor seja reonerado, é prevista uma onda de desemprego na atividade ao longo de 2024. Ele adverte que o que está ruim pode piorar com uma carga extra de R$ 720 milhões por ano somente para a indústria de calçados. A Abicalçados vem acompanhando atentamente a apreciação da MP pelo Congresso, o que deve ocorrer nas próximas semanas.