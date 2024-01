Emplacamentos de veículos têm alta de 12% em 2023

"A disponibilidade e o custo do crédito têm muita influência na decisão de compra dos consumidores. Com a ligeira melhora na inadimplência, no último trimestre de 2023, percebemos que houve uma maior disponibilização de crédito por parte das instituições financeiras e isso foi captado pelo mercado", diz.

Com alta de 10,7% sobre o resultado de novembro, o mês de dezembro registrou 400.020 emplacamentos, fazendo com que o ano de 2023 fechasse com alta de 12% sobre 2022, segundo informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Todos os segmentos, à exceção de caminhões,, com destaque para motocicletas (crescimento de 16,1%) e automóveis e comerciais leves (+11,3%)."Foi um ano em que o setor automotivo demonstrou uma recuperação importante e que deve ser celebrada, tanto que foi a 1ª vez, desde 2019, que tivemos mais de 2 milhões de automóveis e comerciais leves emplacados no ano. No entanto, temos que lembrar do, o que mostra que é necessária a busca de soluções permanentes que mantenham o mercado aquecido, já que se trata de um setor que conta com 7.400 concessionárias, instaladas em mais de 1.000 municípios e que respondem por mais de 300 mil empregos e por 5% de participação no PIB nacional", analisa o presidente da Fenabrave, Andreta Jr.Segundo ele, além dos estímulos fiscais ao setor, concedidos pelo governo, por meio das Medidas Provisórias 1175 e 1178, em junho de 2023, a melhora do crédito, com início do ciclo de redução da taxa de juros, nos últimos meses do ano,pudesse ser atingida.

Avaliação por segmento

Automóveis e Comerciais leves



Apesar de ainda distante do recorde histórico, de mais de 3,6 milhões de unidades anuais, registrado em 2012, os segmentos de autos e leves apresentaram recuperação importante em 2023.

"Automóveis e comerciais leves tiveram um 1º semestre desafiador, mas houve reaquecimento do mercado com os incentivos temporários do Governo Federal e com mais disponibilidade de crédito no último trimestre. O mês de dezembro, principalmente, teve um comportamento ainda melhor, em função das vendas corporativas. Agora, é preciso buscar alternativas para trabalhar o aumento de escala e o maior acesso ao crédito desses segmentos", analisa Andreta Jr.

Automóveis e Comerciais Leves Híbridos + Híbridos Plug In



Os segmentos encerraram 2023 com alta de 82,86% sobre o volume de 2022, totalizando 74.638 unidades. "É um mercado que vem se desenvolvendo, com a chegada de novas marcas", destaca Andreta Jr.



Automóveis e Comerciais Leves Elétricos Puros



Os autos e leves puramente elétricos fecharam o ano de 2023 com alta de 128,3% sobre o volume de 2022, totalizando 19.332 unidades, contra 8.467 em 2022. "O volume ainda é muito baixo, mas vimos que há um crescimento percentual, em função da redução de preços, que atraiu mais consumidores", observa Andreta Jr.

Caminhões



O segmento foi o único do setor a apresentar retração em 2023, porém, menor do que a prevista inicialmente. A queda se deve ao custo da mudança da tecnologia para o EURO 6, que foi sendo, aos poucos, incorporada pelos transportadores. "No decorrer do ano, o segmento foi se ajustando, as taxas de juros foram sendo reduzidas, favorecendo os financiamentos, e o agronegócio também beneficiou o setor, o que fez o segmento encerrar o ano com queda menor do que a inicialmente projetada", conclui o presidente da Fenabrave.



Ônibus



Com a retomada das compras por parte dos transportadores rodoviários e a ampliação das aquisições governamentais, notadamente, o Programa Caminho da Escola, o segmento registrou a segunda maior alta de todo o setor. "Foi um ano de recuperação para ônibus, mas devemos sempre lembrar que este foi o segmento mais afetado pelos reflexos da pandemia. Desta forma, a evolução parte de uma base baixa, mas consistente", avalia Andreta Jr.



Implementos Rodoviários



O ano de 2023 foi atípico para o segmento, já que ele costuma apresentar desempenho similar ao de caminhões. "Com a mudança de tecnologia de caminhões para o Euro 6, muitos transportadores preferiram efetuar a troca de seus implementos, postergando a compra do caminhão. Esse movimento causou um descompasso entre o desempenho dos dois segmentos em 2023, com aumento dos emplacamentos de implementos rodoviários, e queda de caminhões", analisa Andreta Jr.



Motocicletas



Apesar de ter apresentado uma expansão um pouco menor do que a esperada, em função dos problemas de abastecimento de produtos, o segmento foi o grande destaque de 2023, com alta de 16,1% sobre o ano anterior. "As motocicletas têm ampliado sua importância no sistema de mobilidade dos brasileiros. É uma forma econômica de transporte individual e perfeita para entregas de pequenos objetos em cidades de todos os portes. Com uma possível melhora do crédito, o segmento ainda tem vasto potencial de crescimento", opina o presidente da Fenabrave.

Motocicletas Eletrificadas



Com 8.374 unidades emplacadas ao longo de 2023, em dezembro, as motocicletas elétricas tiveram uma pequena retração na comparação com dezembro de 2022. Sobre novembro (+60,1%) e no ano (+15%), no entanto, o segmento registrou bons resultados.



Tratores e Máquinas Agrícolas



O segmento segue enfrentando os reflexos do clima instável no País. "Com perspectivas de atraso ou até perda de safras em algumas regiões, o mercado de equipamentos para o campo segue em compasso de espera", conta o presidente da Fenabrave.

Observação: por não serem emplacados, Tratores e Máquinas Agrícolas apresentam dados com um mês de defasagem, pois dependem de levantamentos junto aos fabricantes.