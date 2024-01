Bolsas da Ásia fecham em baixa, seguindo Wall Street após ata do Fed inconclusiva

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, seguindo Wall Street, que ontem reagiu negativamente à última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).



No primeiro pregão de 2024 após uma sequência de feriados, o índice japonês Nikkei caiu 0,53% em Tóquio hoje, a 33.288,29 pontos. Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,78% em Seul, a 2.587,02 pontos, o Taiex registrou perda marginal de 0,06% em Taiwan, a 17.549,65 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com pontuação de 16.645,98.



Na China continental, o Xangai Composto teve declínio de 0,43%, a 2.954,35 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, queda de 0,84%, a 1.797,50 pontos.



Na ata da reunião de dezembro, o Fed não deu pistas claras ontem sobre os próximos passos de sua política monetária, levando a uma redução nas apostas de que o primeiro corte de juros virá em março, embora essa hipótese continue sendo majoritária. Na esteira do documento, as bolsas de Nova York sofreram perdas de cerca de 0,80% a 1,20%.



Desta forma, os últimos números de atividade de serviços da China ficaram em segundo plano. O PMI de serviços chinês elaborado pela S&P Global/Caixin avançou para 52,9 em dezembro, atingindo o maior nível em quatro meses e contrastando com a medida oficial, que se manteve em 49,3 no mês passado. Leituras acima de 50 indicam expansão de atividade e abaixo, contração.



Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, a exemplo da Ásia e de Wall Street. O S&P/ASX 200 caiu 0,39% em Sydney, a 7.494,10 pontos.