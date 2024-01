Porto Alegre começa ano com quase 1,4 mil vagas de emprego

O Sine de Porto Alegre inicia o ano com 1.392 novas vagas de emprego, informou o site da prefeitura nesta terça-feira (2). As oportunidades são para trabalhadores com variados níveis de escolaridade. Entre os destaques, 100 vagas para servente de obras, 93 para atendente de lanchonete e 90 para operador de caixa. Ainda na área da construção civil são mais de 80 vagas para pedreiro e 12 para pintor de obras. Para pessoas com deficiência há 80 novas oportunidades.Uma das principais exigências é a disponibilidade de horário. Confira aqui relação das vagas gerais. Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail: [email protected]