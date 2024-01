Sulpetro alerta para o aumento de tarifas do gás natural no RS

Entrou em vigor nesta segunda-feira (1) o reajuste na tarifa do gás natural realizados pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). Para os postos de combustíveis, o acréscimo no preço do Gás Natural Veicular é de R$ 2,8278 por metro cúbico e, no caso de GNV para frotas, o aumento fica em R$ 2,6956 por metro cúbico. Já para os postos atendidos por Gás Natural Comprimido (GNC), a tarifa é de R$ 2,4534 por metro cúbico.

Segundo a Sulgás, “o alinhamento nas tabelas ocorre em razão do fim das compensações praticadas pela Agergs, referentes a processos de anos anteriores e analisados pela própria agência, aprovados de forma tardia. O aumento do preço do gás natural cobrado pelos supridores também contribuiu para a correção da tarifa.”