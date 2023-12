Confira as orientações para aproveitar os passeios e lidar com imprevistos em viagens

ATRASO DO VOO

 As companhias aéreas são obrigadas a comunicar sempre que ocorrer um atraso nos voos marcados, informando o motivo e a previsão do horário de partida.

 Se for superior a uma hora, a empresa deve oferecer serviços de comunicação, como telefone e acesso à internet.

 Se for superior a duas horas, a companhia tem que oferecer alimentação adequada.

 Se for superior a quatro horas, o passageiro tem direito à locomoção e, se necessário, ao serviço de hospedagem em local adequado.

EXTRAVIO DE BAGAGEM

 A empresa tem até sete dias para encontrar e devolver a bagagem, no caso de voos domésticos, e até 21 dias, em voos internacionais. Se a bagagem não for restituída nesses prazos, o passageiro deve ser indenizado em até sete dias.

 Guarde todos os comprovantes de despesas causados pelo extravio das malas.

Se houver violação do conteúdo da bagagem ou avaria, reclame junto à companhia em até sete dias do recebimento.

CANCELAMENTO DO VOO

 Se for programado, a empresa deve informar ao passageiro com, no mínimo, 72 horas de antecedência do horário previsto de partida.

 Sempre que ocorrer o cancelamento, a empresa deve oferecer ao consumidor a opção de reacomodação em voo próprio com data e horário de conveniência do passageiro ou de outra companhia na primeira oportunidade. Além disso, a opção de reembolso integral, assegurando o retorno ao aeroporto de origem ou do trecho não utilizado. E, se preciso, a viagem em outro transporte, como trem ou ônibus.

Fonte: PROTESTE