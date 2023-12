BRDE vai atuar na modelagem de PPPs e concessões do governo do RS

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o governo do Rio Grande do Sul firmaram, nesta quinta-feira (28), um acordo de cooperação técnica para ampliar a participação de investimentos privados na qualificação de serviços públicos. O BRDE será responsável pelos estudos técnicos e estruturação de projetos na área de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões de ativos do Estado. As informações são do BRDE.

• LEIA TAMBÉM: BRDE divulga projetos que receberão aporte via lei de incentivo fiscal

O banco já vem atuando na modelagem de PPPs dos sistemas de iluminação pública em três municípios. Através do acordo, caberá à Secretaria de Parcerias e Concessões indicar os ativos a serem avaliados para futura desestatização, incluindo parques turísticos e outros serviços.

O acordo terá duração mínima de três anos e estabelece ao BRDE a responsabilidade sobre todas as etapas do processo, desde os estudos preliminares, diagnóstico da infraestrutura de cada objeto, modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como suporte no processo licitatório.

Na avaliação do diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a cooperação técnica com o governo do Estado reforça o compromisso do banco em apoiar projetos estratégicos na atração de novos investimentos para o RS. “As PPPs e as concessões são mecanismos modernos de gestão, algo que o serviço público tem ainda muito espaço para avançar, sempre priorizando a qualidade na entrega final”, acentuou Busatto.