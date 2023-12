Ano começa com projeção 'morna' da economia brasileira; RS deve ter aceleração no crescimento do PIB

a perspectiva de crescimento será de 2%. Já o Rio Grande do Sul deve sofrer o efeito contrário, podendo crescer até 4,7%. O ano de 2024 tem projeções de crescimento na economia do Brasil e do Rio Grande do Sul. No cenário nacional, no entanto, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), haverá uma desaceleração em relação a 2023, quando a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) se manteve em 3,2%. Isso porque, no ano que vem,

De acordo com a economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, a economia brasileira deve ser 'morna' em 2024, mas a gaúcha deve apresentar aceleração no crescimento. E isso tem uma explicação: "Vai ser um ano morno, em que não vamos nos animar muito, mas que também não vai ser frio. Na economia brasileira não vamos ter a mesma situação que em 2023, quando foi um ano extraordinário para o agronegócio. Também não vamos ter a mesma quantidade de benefícios fiscais", explicou. Já a economia do Rio Grande do Sul deve sofrer o efeito contrário. "Em 2024, esperamos um ano normal na agricultura gaúcha, não esperamos problemas maiores na safra, e como a base de comparação de 2023 é deprimida, a projeção é de aceleração."

Em compensação, a economista aponta que será um ano ano positivo para os serviços, com expectativa de que a massa real do salario continue crescendo, aumento no número de empregos criados, processo de desinflação e redução de taxa de juros. No comércio, ela recomenda que os empresários estejam ainda mais atentos à concorrência internacional. "O comércio não concorre apenas com a loja de bairro ou de shopping. O consumidor pode comprar tudo de qualquer lugar. Nunca foi tão importante cuidar do fluxo de caixa, dos preços ofertados. Nunca foi tão importante treinar o funcionário para que ele saiba vender. O processo de venda antes era passivo, é mais complexo."

Questão fiscal

O presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa, destacou a questão fiscal no Estado como um ponto de atenção para 2024. "O que realmente merece atenção em termos sócio econômicos já no início de 2024 é o risco de extinção de empresas e empregos afetados pelos decretos do governo estadual extinguindo benefícios fiscais que garantem preços mais acessíveis dos alimentos às famílias gaúchas, que permitem que a agroindústria da carne e do leite instaladas aqui possam competir com outros estados com condições mais favoráveis", disse.

A economista-chefe da Fecomércio RS, Patrícia Palermo, concorda. "Poucos dias atrás, o governador (Eduardo Leite) retirou o projeto que aumentava a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos), mas, em compensação, retirou uma série de benefícios fiscais que vão elevar a carga tributária. Isso é ruim para o Estado, que já tem, em média, uma carga tributária maior que o resto do Brasil", expôs. Na visão dela, o ideal seria investir no equilíbrio das contas públicas, com redução de gastos em vez de aumento de receita com arrecadação. "Nenhum país cresce com contas públicas desequilibradas. Nossa sociedade precisa repensar o gasto".

Para o presidente da Federasul, ainda, as políticas proporcionaram um aumento da arrecadação no Estado que, na visão dele, não existiria sem os benefícios fiscais, uma vez que, possivelmente, as indústrias iriam buscar outros estados da federação para investir e gerar empregos, como na indústria calçadista, indústria do frango e suíno. "Estamos falando de políticas públicas que viabilizaram uma enorme arrecadação que não existiria sem os benefícios fiscais porque estas industrias já teriam sido transferidas em grande parte para outros estados, a exemplo do que já aconteceu com a perda da liderança gaúcha no polo calçadista, na indústria do frango, do suíno, que foram gradativamente sendo sufocadas por decisões equivocadas, com outros Estados acolhendo o pioneirismo gaúcho para um enorme desenvolvimento sócio econômico que nos pertenceria, se não fossemos tão hostis com nossos empreendedores", refletiu.