Festas de fim de ano põem viajantes em alerta para evitar problemas

As festas de final de ano e o período de férias de verão movimentam os aeroportos de todo o País. E, com grande fluxo de pessoas, muitas surpresas podem atrapalhar o descanso dos viajantes, como atrasos de voos, cancelamentos e extravio de bagagens estão entre os mais frequentes.

Conforme o diretor do Procon de Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo, as reclamações recebidas pelo órgão municipal em relação às companhias aéreas estão em um volume padrão. Ele alerta que os passageiros têm uma série de direitos que podem ser exercidos em caso de problemas.

Se ocorrer mudança de voo fora do destino, o passageiro deve receber hospedagem e alimentação por conta da companhia. Em caso de extravio de bagagem, o primeiro passo é entrar em contato com a companhia aérea. Se o problema não for resolvido, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve ser acionada.

O consumidor pode também fazer uma reclamação no Procon. Embora não seja um órgão judiciário, com seu poder coercitivo, o Procon procura atuar para constranger as empresas ao acordo, diz Di Lorenzo. Mas, se em última instância a pessoa não receber aquilo que lhe é devido, será preciso recorrer a um juizado especial. Multas do Procon de Porto Alegre podem variar de R$ 3.000,00 a R$ 15.000,00, conforme o impacto do transtorno ao passageiro.

Contrário à decisão da Anac que permite a cobrança pelo despacho de bagagem nas viagens aéreas, ele critica: “acabou não impactando no preço dos bilhetes e desregulou o mercado”. Atualmente, conforme as normas da Anac, cada passageiro tem direito de levar uma bagagem de mão com até 10 kg de maneira gratuita, respeitando as medidas máximas de 35cm de comprimento, 25cm de largura e 55cm de altura.

Di Lorenzo alerta também para a volta da prática do overbooking pelas companhias aéreas. A prática, proibida, consiste no ato de vender mais bilhetes do que a capacidade total do avião, visando aumentar o lucro da companhia que conta com o não comparecimento de alguns passageiros, o chamado no show. Ele sugere que, para se proteger contra essa prática abusiva, o consumidor faça com maior antecedência possível o check-in eletrônico.

Conforme a Associação Brasileira das Agências de Viagem do Rio Grande do Sul (Abav-RS) foi grande a venda de pacotes para as festas de final de ano e férias de verão. Na capital gaúcha, a Fraport, empresa alemã que administra o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, estima que no período entre os dias 22 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024 a movimentação no terminal deve ser de 232 mil passageiros, divididos entre 1.837 mil voos.

Confira as dicas e orientações dos especialistas da Associação dos Consumidores PROTESTE para aproveitar o passeio com saúde, economia, segurança e proteção dos direitos, em caso de imprevistos.

ATRASO DO VOO

- As companhias aéreas são obrigadas a comunicar sempre que ocorrer um atraso nos voos marcados, informando o motivo e a previsão do horário de partida.

- Se for superior a uma hora, a empresa deve oferecer serviços de comunicação, como telefone e acesso à internet.

- Se for superior a duas horas, a companhia tem que oferecer alimentação adequada.

- Se for superior a quatro horas, o passageiro tem direito à locomoção e, se necessário, ao serviço de hospedagem em local adequado.



EXTRAVIO DE BAGAGEM

- A empresa tem até sete dias para encontrar e devolver a bagagem, no caso de voos domésticos, e até 21 dias, em voos internacionais. Se a bagagem não for restituída nesses prazos, o passageiro deve ser indenizado em até sete dias.

- Guarde todos os comprovantes de despesas causados pelo extravio das malas.

Se houver violação do conteúdo da bagagem ou avaria, reclame junto à companhia em até sete dias do recebimento.



BAGAGEM DE MÃO

- Os voos nacionais têm limite de 10 kg para a bagagem de mão, mas é preciso respeitar as dimensões e a quantidade de volumes estipulados por cada companhia.

- Algumas empresas podem cobrar um valor fixo por cada quilo acima do limite, enquanto outras podem cobrar 10% sobre o peso total da bagagem.

OVERBOOKING

- Quando há mais passageiros do que assentos, a empresa pode procurar voluntários para embarcar em outro voo, conforme compensações negociadas.

- Se não houver voluntários para desistir da viagem, o passageiro preterido deve então optar por reacomodação em outro voo, reembolso integral ou a prestação do serviço por outra modalidade de transporte. Em todos esses casos, deve ser prestada assistência material, quando cabível.

- Os Direitos Especiais de Saque (DES) são uma unidade monetária utilizada internacionalmente na aviação com cotação disponível no site do Banco Central e dos Correios Em caso de preterição, a empresa deve pagar, imediatamente, uma compensação financeira ao passageiro, no valor de 250 DES para voos domésticos e 500 DES para voos internacionais.



CANCELAMENTO DO VOO

- Se for programado, a empresa deve informar ao passageiro com, no mínimo, 72 horas de antecedência do horário previsto de partida.

- Sempre que ocorrer o cancelamento, a empresa deve oferecer ao consumidor a opção de reacomodação em voo próprio com data e horário de conveniência do passageiro ou de outra companhia na primeira oportunidade. Além disso, a opção de reembolso integral, assegurando o retorno ao aeroporto de origem ou do trecho não utilizado. E, se preciso, a viagem em outro transporte, como trem ou ônibus.



A QUEM RECORRER

- Primeiro, procure a companhia aérea o mais rápido possível. E depois, faça uma reclamação nos postos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nos aeroportos. A agência vai analisar o fato e poderá multar a empresa.

Fonte: PROTESTE