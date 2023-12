BRDE divulga projetos que receberão aporte via lei de incentivo fiscal

Por meio das leis de incentivo fiscal, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) concederá R$ 1,9 milhões à 54 iniciativas no Rio Grande do Sul. A instituição financeira divulgou a lista dos projetos aprovados para captação nas áreas cultural, social e esportiva voltadas a crianças, adolescentes e idosos na manhã desta quarta-feira (27).

No processo de seleção das propostas deste ano, houve uma preocupação especial com projetos das cidades atingidas pelas recentes enchentes que castigaram parte do Estado, em especial para atender comunidades do Vale do Taquari. São nove propostas de municípios da região que estão entre os selecionados pelo banco, totalizando repasses que em torno de R$ 300 mil.

Com metade entre as propostas selecionadas, pouco mais de R$ 794 mil são destinados a projetos na área de produção cultural e audiovisual, com 23 iniciativas selecionadas de diferentes cidades gaúchas. Outras três cotas iguais de R$ 198,7 mil serão destinadas para iniciativas de incentivo ao esporte, dos cuidados com a saúde e bem-estar dos idosos e de proteção às crianças.



Ao todo, ao final deste ano, o BRDE irá repassar R$ 5,9 milhões divididos de maneira equânime entre os três Estados da Região Sul. Nos últimos oito anos, o banco já soma mais de R$ 34 milhões em repasses via lei de incentivos fiscais para projetos no RS, Santa Catarina e Paraná.

A cada ano, o banco recebe inscrições, exclusivamente em meio eletrônico, para projetos que já tenham obtido aprovação oficial para captar recursos por meio dos seguintes mecanismos: Lei Federal de Incentivo à Cultura/Lei do Audiovisual; Lei Federal de Incentivo ao Esporte; Fundos da Infância e da Adolescência; Fundo Nacional do Idoso; Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS).

Confira os projetos aprovados no RS



Fundo da Criança e do Adolescente

Projeto: Adote um Futuro III

Proponente: Instituto Pobres Servos da Divina Providência

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Escola Startup Instituto Pobres Servos da D

Proponente: Instituto Pobres Servos da Divina Providência

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Manutenção da Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia

Proponente: Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Manutenção no Atendimento à PCD

Proponente: Múltipla Kinder Centro de Integração da Criança Especial

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Missão JÁ/RS: Educação Financeira e Empreendedorismo

Proponente: Júnior Achievement do Rio Grande do Sul

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Nunca é cedo para começar

Proponente: Instituto Humaniza

Município de Execução: Pinhal da Serra



Projeto: Tribos nas Trilhas da Cidadania: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Proponente: ONG Parceiros Voluntários

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Fundo Nacional do Idoso

Proponente: Instituto Pobres Servos da Divina Providência

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Costurando Vínculos

Proponente: Instituto Humaniza

Município de Execução: Barracão



Projeto: Pella Cuidado: Integrando pessoas, conectando histórias

Proponente: Associação Beneficente Pella Bethânia

Município de Execução: Taquari



Projeto: Projeto Envelhecimento Jovem 2024/2025 Associação Beneficente

Proponente: Casa de Amparo Mão de Deus

Município de Execução: Montenegro



Projeto: Recriar Pessoa Idosa

Proponente: Associação dos Deficientes Físicos de Lajeado

Município de Execução: Lajeado



Projeto: Vida e Saúde – Atenção e proteção integral aos Idosos da SPAAN

Proponente: Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados

Município de Execução: Porto Alegre





Lei de Incentivo ao Esporte





Projeto: Aluno Olímpico – Ano III

Proponente: ADCNH – Associação de Apoio e Incentivo, Esportivo, Cultural e Social das Agremiações de Novo Hamburgo

Municípios de Execução: Novo Hamburgo e Portão



Projeto: Basketito – Núcleo Central – Ano II

Proponente: Clube Arranca

Município de Execução: Cruz Alta



Projeto: Esporte + Natação Paralímpica e Biribol – Ano II

Proponente: Associação Esporte +

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Esporte Vida e Saúde – Ano I

Proponente: Associação dos Deficientes Físicos de Lajeado

Município de Execução: Lajeado



Projeto: Estrelas do Rugby

Proponente: Centauros Rugby Clube

Município de Execução: Estrela



Projeto: Futebol para Todos

Proponente: Associação Recreativa Atlético Gaúcho

Município de Execução: Caçapava do Sul



Projeto: Judô Educacional para crianças e adolescentes

Proponente: Associação de Judô Santa Cruz

Município de Execução: Santa Cruz do Sul



Projeto: L’áqua liberando Movimentos – Ano IV

Proponente: L’áqua – Centro de Desenvolvimento de Esporte, Lazer e Cultura para Pessoas com Necessidades Especiais

Município de Execução: Caxias do Sul



Projeto: Olhar no Presente, Visão de Futuro – Ano VI

Proponente: Associação Gaúcha de Futsal para Cegos

Município de Execução: Canoas



Projeto: Saúde na Melhor Idade Ano II

Proponente: Clube da 3ª Idade Sagrada Família

Município de Execução: Progresso



Projeto: Um Saque para a Inclusão

Proponente: Associação de Surdos de Lajeado – RS

Município de Execução: Lajeado



Rouanet e Audiovisual



Projeto: Mein Opa

Proponente: Flor de Lotus Produções Artísticas Ltda.

Município de Execução: Novo Hamburgo



Projeto: 12° Festival Internacional Sesc de Música

Proponente: Sesc – Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul

Municípios de Execução: Pelotas



Projeto: A História Perdida das Curandeiras no Rio Grande do Sul

Proponente: Lisboa & Rocha Consultoria Ltda

Município de Execução: Porto Alegre, Livramento, São Borja, Soledade, São Miguel das Missões, Santo Ângelo, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Rio Pardo, Pelotas e Piratini



Projeto: 2° Encontro de Arte e Cultura

Proponente: Fabricio de Oliveira Pereira

Município de Execução: Esteio



Projeto: Arte de Pertencer

Proponente: Instituto Social Pertence

Município de Execução: Porto Alegre e São Paulo (online)



Projeto: Associação dos Pais, Amigos e de Pessoas com Deficiência Visuais de Lajeado

Proponente: Associação dos Pais, Amigos e de Pessoas com Deficiência Visuais de Lajeado

Município de Execução: Lajeado



Projeto: Biblioteca Porto Alegre 250 Anos GRP

Proponente: Consultoria e Serviços Empresariais Ltda

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Blitz da Alegria – a segunda edição

Proponente: Amora Produções Culturais

Município de Execução: Cidades do RS, SC e PR



Projeto: Circuito: Releitura de Clássicos Instrumentais

Proponente: Andressa Betina Friske Bar Ltda

Município de Execução: Ibirubá



Projeto: Corpo em Movimento

Proponente: Associação dos Deficientes Físicos de Lajeado

Município de Execução: Lajeado



Projeto: Dançando nossas Origens III

Proponente: CTG Giuseppe Garibaldi

Município de Execução: Encantado



Projeto: Fábrica de Gaiteiros – Santo Antônio da Patrulha – 2024

Proponente: Raffaela da Silva Reis/ Tambor Produções

Município de Execução: Santo Antônio da Patrulha



Projeto: Festejos Farroupilhas II

Proponente: Centro de Tradições Gaúchas Lança Crioula

Município de Execução: Encantado



Projeto: Igrejinha Cultivando Tradições

Proponente: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Município de Execução: Igrejinha



Projeto: Libertarte – a música transforma

Proponente: Instituto Libertarte

Município de Execução: Passo Fundo



Projeto: Livro Uma História Centenária de Valor (Nome Provisório)

Proponente: Simples Assim Projetos e Produções Culturais

Municípios de Execução: Campo Bom, Novo Hamburgo, Estância Velha e Dois Irmãos

Projeto: Orquestra Jovem – Plano Anual de Atividades 2023

Proponente: Associação de Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul

Município de Execução: Porto Alegre



Projeto: Porto Verão Alegre 2024

Proponente: Mais Além Produções artísticas Ltda

Município de Execução: Porto Alegre, Canoas e Gravataí



Projeto: Tudo que reluz é Ouro

Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Três Passos

Município de Execução: Três Passos



Projeto: Modernização do Arquivo Público Mun. de Veranópolis

Proponente: ASSOCIARQUI - Associação dos Amigos do Arquivo Público Municipal de Veranópolis

Município de Execução: Veranópolis



Projeto: Terra Gaúcha - Gerações

Proponente: EKS Fotografia Ltda.

Município de Execução: Bagé, Alegrete, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo, Marau, Casca, Otávio Rocha, Teutônia, Flores da Cunha, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Santa Cruz do Sul, São Gabriel, Westfália, Lajeado, Colinas, entre outros.



Projeto: Futebol Gaúcho: a história dos gigantes do Sul

Proponente: D. MARIN DA SILVA - EIRELI - ME

Município de Execução: Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Cruz



Projeto: De Gaita e Violão

Proponente: Daiane dos Santos Corrêa

Município de Execução: Porto Alegre / NãoMe-Toque / Passo Fundo / Amirante Tamandaré



Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS)



Projeto: Reabilitação auditiva: fortalecer para incluir

Proponente: Fundação para Reabilitação das Deformidades do Crânio Faciais

Município de Execução: Lajeado



Projeto: Ampliando a Saúde

Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxias do Sul

Município de Execução: Caxias do Sul



Projeto: Saúde e Bem-estar

Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dois Irmãos

Município de Execução: Dois Irmãos



Projeto: Integrando Bem-Estar

Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha

Município de Execução: Igrejinha



Projeto: Cuidado ao Longo da Vida

Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marau

Município de Execução: Marau



Projeto: Casa do Autista

Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Borja

Município de Execução: São Borja





Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)



Projeto: Ampliação da capacidade de diagnóstico e estadiamento das pessoas com câncer

Proponente: Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo

Município de Execução: Passo Fundo