Dólar segue movimento externo e abre em leve queda em sessão de liquidez reduzida

O dólar, que operava em leve queda no exterior na comparação com moedas de países exportadores de commodities, abriu o pregão desta terça-feira, 26, em baixa também na comparação com o real, embora avance em relação a moedas de outros países emergentes.A alta no preço de commodities como o minério de ferro favorece o real, enquanto o dólar sente o efeito negativo de um leve declínio nas taxas dos Treasuries nesta manhã.O volume de negócios, porém, é baixo, diante do feriado de hoje na Europa e de uma semana com poucos dias de pregão no mercado brasileiro, dada a proximidade das comemorações de fim de ano.Por volta das 9h35, o dólar à vista caía 0,15%, a R$ 4,8545, enquanto no mercado futuro o dólar para janeiro tinha queda de 0,07%, a R$ 4,8525.