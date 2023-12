Embrapa cria calculadora de carbono para cultivo de erva-mate

A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Fundação Solidaridad, criou uma calculadora de carbono, chamada de Carbon-Matte, para medir os estoques de carbono e gases do efeito estufa no cultivo de erva-mate.De acordo com o site da Embrapa, a ferramenta visa "proporcionar melhor compreensão sobre a relação entre a produção da erva-mate e a mitigação das emissões de GEE mediante o armazenamento de carbono".A ferramenta foi desenvolvida em formato de planilha eletrônica, na qual poderão ser inseridos dados sobre os sistemas produtivos de erva, como o adensamento, a arborização e a insolação, contando com variáveis como a produção de biomassa e as práticas de silvicultura implementadas.A tecnologia contabiliza as emissões e remoções totais de carbono do sistema e as fontes de emissão de alguns dos principais gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4). O uso é ideal para produtores rurais, agentes de extensão rural, ervateiras e também para comunidade científica.