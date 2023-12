CEEE Equatorial deve operar com 600 técnicos para mitigar problemas com energia no fim de ano

Antecipando a possibilidade de ter que lidar com emergências durante os feriados de Natal (25) e Réveillon (1/1/2024), a CEEE Grupo Equatorial Energia preparou um plano operacional para o período. Segundo informa, em nota, a companhia mobilizou mais de 600 profissionais para a atuação no período de festas deste final de ano, para mitigar eventuais interrupções de energia não programadas.

De acordo com o texto divulgado, o monitoramento e controle geral do sistema estarão sob a supervisão do Centro de Operações Integradas (COI) da CEEE Equatorial. Já as agências da companhia abrirão as portas na terça-feira (26) e funcionarão normalmente até sexta-feira (29). Depois, retomam o atendimento somente no dia 2 de janeiro de 2024.

No Litoral Norte, as agências das cidades de Torres, Capão da Canoa, Tramandaí, Arroio do Sal e Pinhal estarão funcionando também aos sábados (23 e 30), das 8h às 12h.