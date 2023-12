Ministro Paulo Pimenta anuncia assinatura de contrato para início das obras de duplicação BR-285 em Ijuí

O Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou nesta sexta-feira (22/12) a assinatura do contrato para a execução das obras de melhoria da da BR-285, em Ijuí. Serão 10,2 km que inclui a duplicação da rodovia, sete viadutos, duplicação da ponte sobre o Rio Potiribú e do viaduto sobre a rede ferroviária. O prazo da obra será de 3 anos.“Estamos trabalhando sem parar para o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. O Presidente Lula está atuando de forma muito forte para garantir o desenvolvimento para os nossos gaúchos. A obra foi incluída no Novo Pac e beneficia diretamente 90 mil pessoas na cidade e mais de 250 mil pessoas na região. O empreendimento vai possibilitar a redução de acidentes, queda no congestionamento, melhoria na trafegabilidade da região e vai aumentar o desenvolvimento da região”, destacou o Ministro Paulo Pimenta.O projeto executivo já está aprovado. O edital foi publicado em agosto de 2023. E a assinatura realizada nesta sexta-feira (22/12).Em 2022 foram registrados 33 acidentes no trecho com 54 pessoas feridas e 4 mortos, mesmo com a existência de dois redutores de velocidade, que são as lombadas eletrônicas.