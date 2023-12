Setor portuário espera prorrogação do Reporto

A Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) identifica que as principais empresas portuárias projetam investimentos da ordem de bilhões de reais nos próximos dois anos. Mas esperam a confirmação, conforme nota da entidade, pelo Congresso Nacional, da extensão da vigência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto).

O prazo do Reporto terminará em 31 de dezembro deste ano e há duas semanas o plenário da Câmara dos Deputados aprovou – com mais de 300 votos – o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei nº 5610/23, já aprovado pelo Senado Federal, que prorroga o Reporto até dezembro de 2028, período de transição da reforma tributária. A ABTP afirma que o setor portuário aguarda o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), pautar a matéria para votação no plenário, o que precisa ocorrer antes do recesso parlamentar.



Investimentos

Recente diagnóstico sobre os portos brasileiros aponta que o setor foi responsável por cerca de R$ 42,7 bilhões nos últimos seis anos, dos quais R$ 37,5 bilhões correspondem a 109 novos contratos e R$ 5,02 bilhões a 18 ampliações. Ainda, há projeção de cerca de R$ 6,89 bilhões em anúncios públicos já realizados. No mesmo período, ocorreram 25 leilões para arrendamentos portuários, responsáveis por investimentos da ordem de R$ 3,87 bilhões. Estimam-se mais 55 projetos de arrendamentos portuários na carteira de 2023 a 2026, na ordem de R$ 6,4 bilhões inicialmente. Os investimentos previstos para 2024 e 2025 chegam a R$ 52,6 bilhões.



Competividade maior dos portos reflete em menos Custo Brasil



O diretor-presidente da ABTP, Jesualdo Silva, aponta que o Reporto é decisivo para reduzir o custo Brasil nas cadeias econômicas. Ele frisa que os terminais portuários integram a etapa crucial da cadeia de valor para os itens voltados à exportação, com destaque para os segmentos de grãos, de proteína animal, de minérios e de combustíveis. O dirigente lembra, ainda, que os terminais constituem o elo que viabiliza as atividades econômicas que demandam a importação de equipamentos e insumos. Sendo assim, a eficiência dos portos do País tem efeito multiplicador sobre toda a economia nacional.