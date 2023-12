Dólar cai para perto de R$ 4,89 mesmo com avanço em taxas de Treasuries

O dólar abriu o pregão em queda nesta quinta-feira, 21, e se aproximou de R$ 4,89 na mínima da sessão, acompanhando o movimento de baixa da moeda americana no exterior e o otimismo no mercado local após a aprovação da MP da subvenção do ICMS no Senado ontem, o que garante ao governo uma das principais ferramentas para tentar reduzir o déficit primário em 2024.A queda do dólar ocorre mesmo diante do avanço nas taxas dos Treasuries pela manhã - movimento que em tese daria força à moeda americana.Por volta das 9h20, o dólar à vista caía 0,39%, a R$ 4,8926, enquanto o dólar para janeiro tinha queda de 0,45%, a R$ 4,8935.