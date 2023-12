RS transfere R$ 133 milhões a municípios por compensação do ICMS 2022

O governo do Rio Grande do Sul efetuou, na terça-feira (19), o repasse da segunda parcela do adiantamento da compensação das receitas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) perdidas em 2022. No total, foram destinados R$ 133,2 milhões aos cofres municipais. A primeira cota, no mesmo valor, havia sido depositada no dia 5 de dezembro, informa o site do governo do Estado.

A União antecipou a transferência após aprovação da Lei Complementar nº 201/2023, sancionada pela Presidência da República no final de novembro. A medida viabilizou o repasse de R$ 1,3 bilhão para o Rio Grande do Sul, montante originalmente previsto para ingressar ao longo de 2024. Conforme prevê a Constituição federal, 25% do montante deve ser destinado aos municípios.

Com a antecipação, o Estado já recebeu R$ 2,3 bilhões para compensar as perdas de ICMS registradas em 2022 – os prejuízos financeiros futuros, no entanto, não serão recompostos pela União. Os próximos repasses estão previstos para ocorrerem em 2025, quando o Estado receberá R$ 674,48 milhões.

Fruto de um acordo com o governo federal, a recomposição recupera parte das perdas ocasionadas pelas leis complementares federais 192 e 194 de 2022. As medidas derrubaram as receitas dos estados com a queda abrupta das alíquotas de ICMS – de 25% para 17% – sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. No ano passado, o RS enfrentou a maior queda de arrecadação entre os entes subnacionais, chegando a R$ 5,6 bilhões de declínio devido às mudanças nacionais.

Os valores da compensação:



R$ 994,98 milhões em 2023

R$ 1,348,95 bilhão em 2023 (antecipação de 2024)

R$ 674,48 milhões em 2025

Fonte: governo do Rio Grande do Sul