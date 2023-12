Aprovado projeto que vai dar cashback a contribuintes do ISSQN na Capital

sob a forma de cashback (dinheiro de volta) Foi aprovado nesta segunda-feira (18) o projeto que institui o programa de concessão de crédito aos contribuintes da capital gaúcha do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O benefício integra o programa Em Dia com Porto Alegre, que também traz outras vantagens, como condições especiais de parcelamento e prioridade no atendimento de demandas.

LEIA MAIS: Projeto ajusta a base de cálculo e reduz alíquotas do ISSQN para construção civil em Porto Alegre



“O projeto faz parte do nosso programa de compliance tributário, que visa a premiar e beneficiar os contribuintes que cumprem com suas obrigações. Nosso objetivo é cada vez mais dar autonomia e segurança para que os empreendedores queiram investir na nossa cidade”, explica o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.



A proposta do Executivo prevê que 50% do incremento real da arrecadação do ISSQN será distribuído na forma de crédito aos contribuintes do ISSQN classificados como A+ e A, nos termos da Lei Complementar nº 928, de 27 de dezembro de 2021, com base nos critérios de cumprimento de obrigações, como não possuir dívida ativa não negociada, emitir nota fiscal de serviços eletrônica e recolher mensalmente o imposto sobre serviços e estar em atividade há, no mínimo, 12 meses.

Segundo o projeto, não terão direito ao crédito os contribuintes que pagam o ISSQN exclusivamente com alíquota de 2%; os optantes do Simples Nacional; aqueles desobrigados a emitir Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFSE); e os que não recolham ISSQN sobre a receita bruta da prestação de serviços.



A distribuição será realizada sempre que ocorrer incremento real da arrecadação anual, de forma proporcional ao recolhimento do ISS do ano anterior. Os créditos serão repassados diretamente ao contribuinte por meio de depósito, transferência ou qualquer outro meio de transação financeira, na titularidade do contribuinte e nos dados financeiros informados por ele em sistema específico.

A classificação A é concedida aos contribuintes que não possuam dívida ativa não negociada ou parcelada e que recolham mensalmente o ISSQN. Já os contribuintes classificados como A+ devem não possuir dívida ativa não negociada e manter o recolhimento mensal mínimo do imposto sobre serviços acima de dez mil UFMs, o que corresponde a R$ 52.556,00 em 2023.

LEIA TAMBÉM: Câmara de Porto Alegre aprova redução de ISSQN para cartões de crédito