Primeiro pedágio FreeFlow começa a operar nesta sexta feira

O primeiro sistema de pedágio em fluxo livre em estradas do Rio Grande do Sul, nomeado FreeFlow, foi instalado no km 108,2 da ERS-122, entre os municípios de Antônio Prado e Flores da Cunha. A tecnologia estreou nesta sexta-feira (15), às 0h, uma hora após o desligamento da praça física já existente em Flores da Cunha. O sistema foi implementado pela Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

"Essa é uma medida inovadora para facilitar a vida do motorista, que não vai mais precisar parar em praças de pedágio. Isso evita filas, trânsito pesado e pode contribuir para o meio ambiente", comenta o secretário de Parcerias, Pedro Capeluppi. Diversos órgãos e secretarias estaduais estão envolvidos no monitoramento do funcionamento dos pórticos FreeFlow, e, de acordo com o secretário, as testagens foram todas satisfatórias.

“O fato de sermos o primeiro Estado nos traz uma responsabilidade em fazer o sistema funcionar bem para os usuários. Vamos acompanhar de perto, junto da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha", acrescenta o secretário. O sistema foi autorizado pela Lei 14.157/2021 e anunciado pelo governo do Estado e pela CSG em agosto de 2023.

Dentro do projeto também há o planejamento de concessão dos blocos 1 e 2 e, além disso, espera-se aumentar o número de estruturas ao longo das estradas, para assim dividir o valor cobrado em cada. Há mais cinco pórticos que serão instalados nas rodovias da Serra Gaúcha e do Vale do Caí e devem começar a funcionar por volta de fevereiro de 2024.

• ERS-122 / km 4,6 (São Sebastião do Caí)

• ERS-122 / km 45,5 (Farroupilha)

• ERS-122 / km 151,9 (Ipê)

• ERS-240 / km 30,1 (Capela de Santana)

• ERS-446 / km 6,5 (Carlos Barbosa)

Pagamento

O pagamento das taxas do pedágio pode ser feito em até 15 dias após a passagem do veículo, pelo site da CSG ou pelo aplicativo 'CSG FreeFlow', com pix ou no cartão de crédito. O condutor pode acessar cadastrando seu perfil no site, ou de forma anônima, apenas informando a placa do veículo. Dentro do perfil, além das cobranças pendentes, é possível acessar o histórico, visualizar avisos, deixar pagamentos antecipados e até mesmo conferir possibilidades de desconto - o cadastro antecipado gera desconto de 5% e veículos que circulam em um mesmo trecho podem adquirir desconto de até 20%.

Além do pagamento virtual, é possível fazer presencialmente, em totens de atendimento ao cliente da concessionária, localizadas em Ipê (ERS-122 - km 151,8), Flores da Cunha (ERS-122 - km 99,5), Farroupilha (RSC-453 - km 118,6), Bom Princípio (ERS-122 km 36,1) e, a partir de fevereiro de 2024, em Capela de Santana (ERS-240 - km 24,8), quando a antiga estrutura em Portão (km 13 da ERS-240) será desativada.

O indicado é que os veículos já instalem, assim que possível, a etiqueta eletrônica (Tag) que deve ser posicionada no para-brisa, para detecção. Empresas como a Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Taggy, e instituições financeiras como Banrisul, Sicredi e Itaú possuem uma etiqueta eletrônica em seus sites e aplicativos que pode ser acessada pelos condutores.