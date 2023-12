Jornal do Comércio vence Prêmio Sindilat de Jornalismo

A reportagem Setor lácteo gaúcho luta para reverter prejuízos, da jornalista Ana Esteves, foi a vencedora no 9º Prêmio Sindilat de Jornalismo, na categoria Impresso. Promovido pelo Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat/RS), o prêmio foi entregue nesta quinta-feira (14), durante o evento que também empossou a nova diretoria para o triênio 2024/2026. Ao receber o destaque, a jornalista falou da importância do reconhecimento. “O prêmio consagra meu trabalho, minha trajetória profissional junto ao Jornal do Comércio e acima de tudo demonstra a importância do trabalho de repórter que, através da apuração e da escrita, coloca o leitor a par de pautas importantes, como foi o caso da minha matéria sobre a crise no setor lácteo gaúcho”, disse Ana, ao ressaltar a relevância do jornalismo na sociedade.Em sua 9ª. edição, o prêmio teve recorde de inscrições. No total, 53 trabalhos foram distribuídos entre as categorias Impresso e Online, com 18 trabalhos em cada, e Eletrônico, com 17 produções protocoladas. A comissão avaliadora foi composta por representantes da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (Sindjors), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). Após a premiação, o presidente Guilherme Portella, diretor da Lactalis do Brasil, foi reconduzido para uma nova gestão. Durante a cerimônia, falou de sua confiança para avançar com ganhos de produtividade em todos os elos da cadeia leiteira. "A solução para nossos problemas não virá no curto prazo. É preciso transformar a realidade no campo para melhorar a produtividade média, aumentar a escala das indústrias e preencher a capacidade ociosa de muitas de nossas unidades fabris. Em 2024, precisamos continuar enxugando despesas, avançar na seleção de rebanhos mais produtivos, sempre atentos à sanidade e bem-estar animal, e também temos que trabalhar pela mensuração de nosso impacto ambiental", destacou. Na cerimônia, que contou com a presença do governador Eduardo Leite, Portella disse que o setor lácteo compreende a situação pela qual passa o Estado e confia no governo para a melhor resolução. "Qualquer elevação de alíquota modal é um remédio amargo, mas mais amargo seria perder as iniciativas de equiparação de que dispomos. Cerca de 60% da nossa produção é comercializada para fora do Rio Grande do Sul e perder qualquer das medidas vigentes representaria um declínio irrecuperável", assinalou o dirigente.Na nova diretoria, junto com Guilherme Portella, assumiram Alexandre Guerra (Cooperativa Santa Clara), como 1º vice-presidente; Alexandre dos Santos (Laticínios Deale), como 2º vice-presidente; Caio Vianna (CCGL), como diretor secretário; e Angelo Sartor (RAR Alimentos), como diretor tesoureiro. A entidade também entregou o prêmio Destaques Sindilat 2023 para personalidades que, através de suas atuações, se destacam na defesa do desenvolvimento do agronegócio. Receberam o reconhecimento o governador Eduardo Leite, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e a deputada estadual Nadine Anflor.Confira os vencedores do 9º Prêmio Sindilat de Jornalismo: Impresso: 1º lugar:Jornalista: Ana EstevesTrabalho: Setor lácteo gaúcho luta para reverter prejuízosVeículo: Jornal do Comércio2º lugar:Jornalista: Susana LeiteTrabalho: Pecuária de precisão eleva rendimento no setor leiteiroVeículo: NH3º lugar:Jornalista: Itamar PelizzaroTrabalho: Fundos agropecuários públicos em xequeVeículo: Correio do PovoEletrônico:1º lugar: Jornalista: Bruno FaustinoTrabalho: A busca por um "LEITE VERDE"Veículo: TV Cultura2º lugar:Jornalista: Eliza MaliszewskiTrabalho: Dez anos após "Operação Leite Compensado" proteína gaúcha é uma das mais segurasVeículo: Canal Rural3º lugar:Jornalista: Cid MartinsTrabalho: 10 anos da primeira operação contra a fraude no leite: o crime não compensaVeículo: Rádio Gaúcha Online:1º lugar: Jornalista: Julio HuberTrabalho: Produzir leite sem emitir carbono é a meta de pecuaristas brasileirosVeículo: Revista Negócio Rural2º lugar:Jornalista: Tamires RibeiroTrabalho: RS desponta na produção de leite com carbono neutroVeículo: Folha de S.Paulo3º lugar:Jornalista: Marcelo GonzattoTrabalho: Preço baixo e dificuldade de produção ampliam debandada do setor leiteiroVeículo: Zero Hora/GZH