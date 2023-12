Banrisul investe R$ 51,4 milhões para modernizar agências

Com o propósito de se consolidar cada vez mais como uma companhia tecnológica, adepta da Inteligência Artificial (IA) e do big data, o Banrisul aposta na modernização e no aprimoramento de seus canais de atendimento. Um grande passo neste sentido foi dado com o investimento de R$ 51,4 milhões em hardware para qualificar 492 agências, 120 postos de atendimento e 10 superintendências regionais — além de otimizar o trabalho dos colaboradores que atuam nas unidades administrativas e nas empresas do grupo. As informações são do Banrisul.



De acordo com o presidente da insituição, Fernando Lemos, o principal objetivo do banco neste processo de atualização é proporcionar uma experiência ainda mais exclusiva e qualificada aos seus quatro milhões de clientes. A transformação pela qual passa o Banrisul está alicerçada no aumento da performance e produtividade dos seus colaboradores, na economia de energia, no descarte e reuso inteligente de materiais eletrônicos obsoletos e no atendimento a requisitos internacionais de redução de uso de materiais poluentes.



A diretora Administrativa, Elizabete Tavares, complementa falando sobre os benefícios extrapolam o ganho operacional: “a aquisição destes novos equipamentos para a rede de agências proporcionará maior mobilidade aos gerentes de contas que poderão realizar o fechamento de negociações em ambientes externos, gerando mais conveniência e praticidade aos clientes do banco”.



Ao todo, foram comprados 10.551 desktops e 941 notebooks pelo valor de R$ 51.413.182,52. A vencedora da licitação foi a empresa Dell Technologies. O recebimento das máquinas e as instalações se iniciaram na quarta-feira (13) pela agência localizada no Parque da Redenção. “Começamos por Porto Alegre e, na sequência, ampliaremos a instalação nas demais regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros Estados. Considerando o elevado número de equipamentos a ser entregue e instalado, a previsão de conclusão da renovação de todo o parque é até 28 de fevereiro de 2024”, acrescenta a diretora de Atendimento e Operações de Canais, Adriana Celestino.

Descarte correto

O Banrisul também planejou o descarte dos atuais equipamentos via Programa Sustentare/RS, que trata da destinação e do descarte de ativos eletroeletrônicos de órgãos e de entidades do Estado, beneficiando entidades através da destinação de equipamentos ou mesmo na redução do risco social de públicos vulneráveis.



Estes investimentos integram a estratégia do Banrisul para o aperfeiçoamento da qualidade de atendimento aos seus clientes, tanto nas agências como por meio digital. A última renovação do parque de equipamentos havia sido feita em 2012, sendo que os novos equipamentos possuem capacidade de processamento muito superior aos anteriores, proporcionando uma experiência com maior qualidade e satisfação para os clientes e colaboradores da instituição.