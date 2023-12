Fundacred lança projeto voltado a investimentos na área de educação

Com mais de 50 anos de atuação no segmento de crédito educacional, a Fundacred deu início neste ano a um novo projeto para expandir e qualificar o acesso à educação. A entidade, sem fins lucrativos, lançou a Fundacred Ventures, que apoiará projetos educacionais entre 270 instituições de instituições associadas.

O primeiro passo do projeto foi buscar na Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Abruc) a parceria para mapear áreas de ensino, pesquisa e extensão e quais os focos de maior necessidade. "Vamos fazer um levantamento detalhado de onde estão as dores e fazer uma conexão com investidores", explicou o presidente da entidade, Nilvo Lewis Delgado.

A previsão é de que a Fundacred Ventures irá investir até R$ 30 milhões ao ano nas oportunidades mapeadas no ecossistema educacional, com o objetivo de retornos estratégicos em inovação e Pesquisa e Desenvolvimento, bem como transformar e contribuir com a sociedade brasileira por meio da Educação. A Fundacred Ventures terá um olhar atento para projetos que tenham impacto social. A analista de Relações Institucionais, Thalia Lopes, observou que a Fundacred nasceu com essa DNA social. "O nosso stakholder principal é o planeta", comentou.

Após o mapeamento, a Fundacred Ventures, que estrutura o fundo de Corporate Venture Capital da Fundacred Participações, prevê o lançamento do primeiro edital para o primeiro semestre de 2024. Não há número de projetos ou editais definidos, segundo o presidente. Delgado explica que o setor é que definirá quais as áreas mapeadas no ecossistema educacional.

O programa inédito conta também com a parceria e curadoria da consultoria Dutra. Segundo o diretor Vinicius Dutra, a grande diferença desta iniciativa de investimentos dos demais é que, além das duas décadas de experiência da Dutra e as mais de cinco décadas da Fundacred, é o resultado-fim. "O sucesso da Fundacred Ventures será medido quando houver sucesso nas universidades, seja investindo em startups que possam resolver dores destas instituições, seja para modelar novos projetos", explica.

Mais do que um veículo de investimentos, a Fundacred estruturou uma rede de colaboração para mapear os agentes de inovação já existentes nas instituições de ensino e coinvestidores interessados em aportar recursos em negócios e iniciativas com impacto social. Também já vem promovendo mentorias com startups na validação e adequação do modelo de negócios, planejamento estratégico, acompanhamento do desempenho, etc. O projeto foi detalhado em visita ao Jornal do Comércio, onde os representantes da instituição foram recebidos pelo diretor-presidente Giovani Tumelero.