Porto de Rio Grande movimentou 30% da carga exportada pelo RS em 2022

No ano passado, os portos organizados movimentaram cerca de 422 milhões de toneladas de carga, enquanto os Terminais de Uso Privado (TUPs) movimentaram 786 milhões de toneladas. Segundo o levantamento da CNT, o Complexo Portuário de Santos (SP), composto por 45 terminais aptos a receber navios, movimentou 126 milhões de toneladas de carga, o maior volume dos últimos 10 anos.

No Rio Grande do Sul, o Porto de Rio Grande é o único com capacidade para movimentação de cargas de longo curso, o que ressalta a sua importância para a economia e a logística na região. O terminal é responsável por 30% da carga exportada pelo Estado, segundo a CNT. "É um volume expressivo", avalia o gerente executivo de Desenvolvimento do Transporte da CNT, Tiago Veras.

Quando analisados os dados de todos os portos que participaram do estudo Terminais Gateways Portuários, o granel sólido tem a maior representatividade, variando o produto de acordo com a região. Os terminais de Ponta da Madeira (MA) e de Tubarão (ES), ambos vocacionados para o transporte de minério de ferro, têm a maior fatia para o resultado nos terminais autorizados. Já a movimentação de contêineres nos portos organizados (20% em 2022) é impulsionada pelos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).

Entre os produtos que lideram nas exportações a partir do porto gaúcho estão a soja, a pasta de celulose e a madeira. Fertilizantes são o principal item importado.