Estudo da CNT traça os desafios e gargalos do setor portuário brasileiro

Os terminais portuários brasileiros são porta de entrada e saída para grande parte do que é importado e exportado no País. Apesar da relevância do modal, o setor enfrenta problemas que dificultam a atividade e representam um aumento dos custos logísticos. O dado faz parte da terceira edição da publicação Terminais Gateways Portuários, divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) na semana passada.

O levantamento traz uma análise da situação dos principais portos do Brasil em 2022 e abrange 12 instalações em oito estados: Maranhão, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pará e Rio Grande do Sul. Entre os participantes estão os chamados portos organizados, que são públicos, e os Terminais de Uso Privado (TUP), outorgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para empresas privadas.

De acordo com o estudo, todos os portos, incluindo o de Rio Grande, compartilham os mesmos desafios e gargalos como problemas de infraestrutura no acesso aos terminais e insegurança jurídica. Esses fatores, alerta a CNT, além de influenciarem na deficiência do transporte, acabam por elevar os custos logísticos.

"A maior parte dos portos têm acesso rodoviário para a carga tanto chegar quanto sair. Identificamos que muitas dessas rodovias estão em má condição com defeitos no pavimento e pontos críticos que podem atrasar e gerar maior custo. Se fala de custo Brasil, mas muitas vezes o problema não está isoladamente no porto e sim em como a carga chega", explica Tiago Veras, gerente executivo de desenvolvimento do Transporte da CNT. A entidade defende a priorização dos planos de governo para revitalizar as rodovias que fazem a ligação com os terminais portuários.

Outro ponto considerado um desafio ao desenvolvimento é a insegurança jurídica. Veras diz que, apesar de algumas iniciativas de melhoria regulatória, é preciso que sejam estabelecidas normas mais claras e objetivas para o setor, o que daria mais previsibilidade de retorno para os investidores no longo prazo.

Os vários trâmites aos quais os transportadores precisam se submeter também dificultam os negócios. "Há uma quantidade muito grande de órgãos intervenientes no setor. Ministérios, agências reguladoras, uma série de órgãos que emitem portarias e interferem, desde a Receita Federal, Vigilância Sanitária e outros. Quando o transportador chega com o navio, tem que passar por vários processos burocráticos e muitas vezes isso acaba por vezes por atrasar", salienta Veras, lembrando que em muitos países já foi feita a simplificação dos processos.

O estudo cita também a falta de representatividade nos Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs) de todos os entes afetados por suas decisões. "Todos têm que estar representados para decidir", defende o gerente executivo. Para reverter a situação, a CNT pede a inclusão dos TUPs nos conselhos.

O levantamento evidencia a ausência de uma estratégia governamental integrada de longo prazo para o desenvolvimento do setor portuário e a necessidade de priorização de empreendimentos nos Planos Setoriais propostos pelo governo federal. "Tem havido algumas iniciativas como o Plano Nacional de Logística, que olha para o segmento como um todo, mas entendemos que para o setor portuário ainda não foi elaborado. Esse é um dos pontos a ser avançado e concluído para que possam ser indicados quais os investimentos no setor portuário devem ser priorizados", avalia Veras.

Leia mais na página 3