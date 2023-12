Setur e Banrisul mobilizam governanças municipais e empreendedores afetados pelas enchentes no Vale do Taquari para apresentar linha de crédito emergencial

com

diretoria e gerentes das agências Banrisul dos 14 municípios afetados pelas catástrofes naturais no Vale do Taquari, o diretor de crédito e o superintendente executivo de produtos de

desenvolvimento e microcrédito do Banco, governanças municipais e empreendedores das cidades

A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul se reuniu na manhã desta quarta-feira (13/12), o diretor de crédito e o superintendente executivo de produtos de desenvolvimento e microcrédito do Banco, governanças municipais e empreendedores das cidades envolvidas com seus respectivos contadores. No encontro foi detalhada a linha de crédito emergencial disponibilizada aos empreendimentos turísticos dessa região. Ao todo, o Banrisul oferta R$ 100 milhões aos estabelecimentos através da linha "Banrisul Peac Reconstruir", com juros compatíveis com a realidade dos empreendedores, em até 48 meses.

As linhas de crédito se destinam aos empreendimentos turísticos dos municípios de Arroio do Meio,

Caraá, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Humaitá, Lajeado, Maquiné, Muçum, Roca Sales,

Santa Teresa, Sede Nova e Venâncio Aires. Elas podem ser acessadas até 07 de janeiro de 2024 pelas

empresas que haviam iniciado as atividades e possuíam faturamento já em 2022. A reunião concretizou a política pública que estava no “Programa Reconstruir”, estabelecido no Decreto Estadual 57.242 de outubro de 2023. Na apresentação, o diretor de crédito do Banrisul, Ivanor Duranti, e o superintendente da Unidade de Desenvolvimento de Produtos e Microcrédito, Ivair Damiani, reforçaram aos gerentes das agências todas as linhas disponíveis para microempreendedores individuais (MEI), microempresas, além de pequenas e médias empresas. As linhas de crédito possuem carência de 12 meses, sem o pagamento de juros, e valor mínimo de financiamento de R$ 2 mil. Já o valor máximo é de R$ 10 mil para quem é MEI e de R$ 75 mil para as microempresas. As pequenas e médias empresas têm o teto de R$ 125 mil.



De acordo com o secretário de turismo em exercício do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodríguez

Júnior, a pasta se articulou desde o início por um auxílio que pudesse se encaixar na capacidade de

pagamento dos empreendimentos. “Tivemos a sensibilidade da diretoria e superintendência do

Banrisul no sentido de nos alertar que o banco estava à disposição para fazer chegar a quem tivesse

essa necessidade algumas linhas de crédito. Nesse encontro nós facilitamos possíveis contratos e

encurtamos caminho contando com a sensibilidade e a gestão da Secretária de Estado da Fazenda, Pricilla Maria Santana”, destacou. O diretor do Banrisul, Ivanor Duranti, destacou os esforços tomados em conjunto com o governo do estado “Nós temos um compromisso muito forte com a comunicação e distribuição desses recursos da dotação de R$ 100 milhões em parceria com o estado, que está equalizando parte da taxa de juros. O que o empreendedor vai pagar lá no final é menos do que a inflação, então é quase um juros zero”, reforçou