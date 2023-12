ACPA recebe homenagem em comemoração aos 165 anos da entidade

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) recebeu, na manhã desta quarta-feira (13) na Assembleia Legislativa, uma homenagem do deputado Felipe Camozzato (NOVO) alusiva aos 165 anos da instituição que serão completos em fevereiro de 2024 e aos serviços prestados para os porto-alegrenses.

LEIA TAMBÉM: Confraternização na ACPA

Segundo o deputado, o ato simboliza a admiração da Assembleia Legislativa pela trajetória da instituição. "A ACPA é uma das entidades do setor produtivo mais antigas do Estado. Durante muitos anos empreendi na cidade, sempre me senti muito representado pela associação. Uma organização que se mostrou preocupada com a comunidade. Muito bom estar fazendo esse gesto. Eles merecem ", afirmou.

acréscimo do ICMS 165 anos é modelo na representação dos empreendedores", disse Camozzato. Ele ainda pontuou a importância que a associação tem na luta contra o aumento de impostos. "Sempre se mostrou muito aguerrida na luta contra o aumento de impostos. Nesse momento está sendo discutido o, o que reforça a atuação de entidades como essa, que há", disse Camozzato.

Para receber a honraria, estava no local a presidente da entidade, Suzana Vellinho. "É uma honra enorme para a Associação Comercial de Porto Alegre estar recebendo esta homenagem à nossa trajetória. Ainda mais sendo nesse prédio que representa tanto para os gaúchos. É uma sensação de que nosso trabalho está valendo a pena", descreveu.

Ao longo de 2023 a ACPA buscou aproximar-se do legislativo. "Tivemos um trabalho muito forte com o legislativo e com o executivo municipal. Quando se tem diálogo, se tem a oportunidade de construir pontes. Sem o diálogo, nada acontece", relatou Suzana.