Exportações da indústria sofrem forte queda no RS

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) . Com retrações tanto nos preços (-6,3%) quanto nas quantidades comercializadas (-18,2%), as exportações da Indústria de Transformação no Rio Grande do Sul atingiram US$ 1,2 bilhão em novembro, queda de 23,4% na comparação com o mesmo mês de 2022. As informações são da comunicação da

queda nas quantidades exportadas é preocupante “Avisto que sinaliza menor demanda externa pelos produtos industriais gaúchos, um claro sinal de um mercado externo menos aquecido”, afirma o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

Com base nos resultados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Fiergs destaca que esse é o sétimo mês consecutivo em que há recuos nos preços dos produtos industriais, refletindo uma negociação de preços mais apertada aos industriais gaúchos. Mesmo que, em novembro de 2022, a receita estivesse em um patamar atipicamente elevado (havia subido 20,1% na comparação com o mesmo mês de 2021), no acumulado de 2023, entre janeiro e novembro, as exportações da Indústria de Transformação no RS também registram queda, de 5,4%, frente ao mesmo período do ano passado.

Dos 23 segmentos exportadores da Indústria de Transformação gaúcha, somente nove apresentaram incremento em suas receitas em novembro. O segmento com maior faturamento no mês, o de alimentos, apresentou receita de US$ 350,4 milhões (-US$ 78,4 milhões ou -18,3% em relação a novembro de 2022), com preços caindo 8,7% e quantidades, 10,5%. As vendas externas foram especialmente do ramo de abate de aves (para a Arábia Saudita), de fabricação de óleos vegetais em bruto (França) e do abate de suínos (China).

Em segundo lugar, o tabaco apresentou faturamento de US$ 139,6 milhões, queda de US$ 172,9 milhões ou menos 55,3%. Em novembro, a variação interanual do índice de quantidades surpreendeu negativamente, com recuo de 59,3%, enquanto preços médios aumentaram 9,7%. O terceiro segmento com maior destaque em novembro, o de químicos, apresentou faturamento de US$ 117,3 milhões (-US$ 9,1 milhões ou -7,2%). Preços médios dos produtos exportados apresentaram retração de 18,8%, enquanto as quantidades caminharam na direção contrária, expandindo-se 14,2%.





IMPORTAÇÕES

O Rio Grande do Sul importou US$ 1 bilhão em produtos estrangeiros, em novembro, baixa de US$ 472 milhões, menos 32%, frente ao mesmo período de 2022. A maior parte da demanda do Estado centrou-se em produtos provenientes da Indústria de Transformação, US$ 883,7 milhões, queda de US$ 167 milhões. O segmento de Químicos foi o de maior destaque, com US$ 316,8 milhões em compras, especialmente de intermediários para fertilizantes (do Marrocos) e de adubos e fertilizantes (Nigéria).