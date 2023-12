Sergs comemora Dia do Engenheiro com premiação aos destaques do ano

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) realizou nesta segunda0feira (11) a tradicional festa do Dia do Engenheiro, com a entrega de prêmios a escolhidos nas áreas pública e privada, além de outras homenagens. O evento aconteceu na sede social da entidade, no bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre.

Destacados pelo Conselho Deliberativo da associação, os premiados da noite foram homenageados pelas contribuições de relevância ao desenvolvimento do Estado. A Láurea Engenheiro do Ano 2023 foi entregue ao presidente do Sinduscon-RS, engenheiro civil Claudio Teitelbaum. Formado pela Ufrgs. Teintelbaum é diretor do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, e assumiu o Sindicato em maio do ano passado.

Na área pública, quem recebeu a láurea foi o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), engenheiro civil Luciano Faustino da Silva. Graduado e com mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm), trabalhou em consultorias de projetos e ingressou no Daer em 2012, via concurso público.

Uma homenagem especial foi feita ainda ao coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Sergs, engenheiro metalúrgico Luiz Antônio Borges Germano da Silva, que tem forte atuação em empresas de engenharia ambiental. Foram premiados ainda os formandos que mais se destacaram nos cursos de engenharia das universidades gaúchas.

Segundo o presidente da Sergs, engenheiro Walter Lídio Nunes, a láurea Engenheiro do Ano é considerada o "Oscar" da Engenharia gaúcha. A Sergs, diz o dirigente, contribui para o desenvolvimento da sociedade, contemplando os setores econômico, social e ambiental, com base na engenharia, e que tem que estar presente nas decisões de todas as ordens. A associação tem participação em mais de 30 comitês e integra as discussões de várias temáticas.

A premiação dos destaques do ano é sempre feita no Dia do Engenheiro. Em 1933, o Decreto nº 23.569 instituiu o dia 11 de dezembro como o Dia do Engenheiro, em homenagem à fundação da Escola Central, atualmente conhecida como Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj).