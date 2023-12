Magalu adere ao programa que zera alíquota de importação até US$ 50

A Secretaria Especial da Receita Federal certificou a Magazine Luiza como participante do Remessa Conforme, programa voltado para varejistas de comércio eletrônico que zera a alíquota de importação de compras de até US$ 50 feitas em empresas habilitadas na iniciativa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (11).Segundo o Magalu, o objetivo da adesão ao programa é ampliar o portfólio de itens importados em seu marketplace e trazer os produtos do exterior seguindo os "rígidos protocolos de verificação contra falsificação e padrão de qualidade de mercadorias" da empresa. A varejista afirma que hoje já atua por meio de uma operação que envolve itens enviados dos Estados Unidos para o Brasil.Remessa ConformeO Remessa Conforme, que busca conter a sonegação tributária, zera o Imposto de Importação nas transações de até US$ 50 para as varejistas integrantes do programa que cobrarem os tributos no momento em que o produto é adquirido - antes, essa cobrança só ocorria quando a mercadoria chegava ao País.Em contrapartida, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cobrado pelos Estados, passou a ter alíquota padrão de 17% para essas operações. Acima de US$ 50, há incidência do Imposto de Importação (60%) e do ICMS. Fora do programa, a alíquota de importação é de 60%.Empresas como Amazon, Shein, AliExpress, Sinerlog, Shopee e Mercado Livre já foram certificadas no programa pela Receita Federal.