Jovens de projetos sociais recebem formação sobre empreendedorismo e mercado de trabalho

Em uma iniciativa inédita, o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e o Instituto Atlantos reuniram neste sábado (9) cerca de 200 jovens de projetos sociais para compartilhar experiências sobre empreendedorismo. Durante todo dia, no Instituto Caldeira, o programa Empreendedores do Amanhã ofereceu palestras motivacionais e de informações sobre o mercado de trabalho, promoveu dinâmicas e trouxe empresários de sucesso em Porto Alegre para contarem suas histórias. Um dos coordenadores do projeto, Gustavo Fernandes, explicou que ambos os institutos já tinham iniciativas semelhantes, o que motivou a ampliá-las. “Juntamos esforços. E queremos em outras oportunidades aumentar a capacidade de entrega, mostrando para os jovens em situação de vulnerabilidade que vale a pena se aplicar, se esforçar, ser protagonista da própria vida, e que Porto Alegre está aberta para eles”, explicou Fernandes. “A ideia é que cada evento anual seja um ponto de inflexão na vida desses jovens”, observou.Na programação, junto com as apresentações de organizações que possuem conhecimento do mercado e atividades lúdicas, Abrasel e Instituto Caldeira falaram sobre suas atividades de capacitação e os institutos IEE r Atlantos deram workshop sobre educação financeira e mercado de trabalho (como se comportar em uma entrevista de trabalho, como fazer um currículo, autonomia e responsabilidade, entre outros). A partir da experiência de hoje, será construída uma rede para que eles possam buscar novas capacitações com vistas à empregabilidade. Um dos participantes, o jovem João Miguel Oliveira, de 18 anos, saiu satisfeito com a oportunidade. Estudante do curso de Tecnologia e Inovação do Instituto Calábria, destacou a maneira como foram abordados os temas. “Não foram apenas palestras. A forma como os conteúdos foram passados permitiu muito mais aprendizado e conhecimento. Essa experiência vale ouro”, disse João Miguel, garantindo que irá se manter atento a novas oportunidades.Ao final do dia, além de materiais impressos e prêmios, foi distribuído também o "Manual da Vida", um documento com instruções detalhadas sobre como entrar no CadÚnico, obter documentos essenciais, acessar auxílios sociais, abrir MEI, se tornar aprendiz, entre muitos outros temas. Cerca de 15 pessoas ligadas ao IEE e ao Instituto Atlantos participaram da confecção do material.O evento também teve as parcerias dos Ministério Público do RS, Rede Calábria e Abrasel, além de 20 empresas investidoras.