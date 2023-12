Caixa e Bird negociam linha para transição energética

A Caixa Econômica Federal negocia, com o Banco Mundial (Bird), uma captação de US$ 500 milhões (o equivalente a R$ 2,469 bilhões) para financiar a transição energética de diferentes setores no País. Os recursos devem ser destinados a projetos em transportes, infraestrutura urbana sustentável e energia.

Na última quinta-feira, o banco público obteve autorização da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), ligada ao Ministério do Planejamento, para ir adiante com a captação. "As cidades brasileiras têm urgência na redução das emissões de gases de efeito estufa para alcançar suas metas ambientais, em especial no transporte público, que é um dos maiores emissores de poluentes nos centros urbanos", afirma em nota o presidente da Caixa, Carlos Vieira. O banco dará prioridade a iniciativas que invistam na eletrificação dos transportes públicos e veículos elétricos, bem como a infraestrutura necessária para que operem. Também dará foco à transição energética, para as cidades que tenham planos de geração de energia limpa e de eficiência.

Além disso, financiará propostas para uma economia de baixo carbono na infraestrutura urbana sustentável, o que envolve iluminação pública, saneamento e outros projetos que reduzam emissões de gases causadores do efeito estufa. O banco afirma que com o projeto, ajudará no avanço das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) do País.

"A Caixa está preparada para liderar essa transformação, impactando positivamente milhões de vidas", diz Jean Benevides, diretor de Sustentabilidade da instituição.