Morre Gladis Ester Killing, filha do fundador da marca de tintas

A Killing S/A Tintas & Adesivos informa o falecimento de sua acionista, a arquiteta Gladis Ester Killing, aos 68 anos, ocorrido nesta sexta-feira (8) pela manhã. Gladis, natural de Novo Hamburgo, nasceu em 18 de novembro de 1955 e integrou o conselho de administração da Killing por muitos anos e era guardiã da governança corporativa da organização.

Conforme a nota, ela sempre foi uma executiva presente em diversos setores relacionados à Killing. Gladis representou ainda um dos pilares fundamentais no processo de sucessão, incluindo também a terceira geração da família. Atual presidente da holding familiar Kielos, ela participava ativamente de diversos comitês da Killing, como marketing, comunicação e tributário. Como arquiteta, ela projetou melhorias estruturais na empresa e ministrava palestras sobre governança corporativa e cases familiares.



Arquiteta de formação há mais de 40 anos, Gladis foi diretora e fundadora do Estúdio G3 Arquitetura. Sempre preocupada com o urbanismo da região, trouxe inovações para melhorias na cidade e foi responsável pelo projeto de algumas edificações importantes do município, como o Centro Clínico Regina, o Residencial Montenegro e a Vila Augusta.



Como liderança empresarial e em sua área de atuação, presidiu a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo (ASAEC), coordenou o Comitê de Internacionalização e também foi vice-presidente de Infraestrutura da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos. No ano passado, ela assumiu a presidência interina da ACI. Como vice-presidente de infraestrutura da entidade, ela assumiu temporariamente o cargo nas férias do presidente Diogo Leuck.



Gladis vinha lutando contra um câncer e estava internada no Hospital da Pucrs, em Porto Alegre. Quinta filha de Celestino Killing, fundador da Killing, e de Hertha Killing, ela deixa os irmãos Marcos, Sônia, Branca, Magna, Lourdes, Milton, Paulo André e Márcia. Deixa também um filho, Henrique, e a nora, Aline.



O velório será realizado no Jardim da Memória, em Novo Hamburgo, a partir das 17h desta sexta-feira. O enterro será neste sábado, 9 de dezembro, às 11h, no Cemitério Católico de Hamburgo Velho.