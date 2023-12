Renovação digital nas empresas foi tema de palestra

Após a missa e a solenidade de entrega de premiações da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE/POA), realizada no Tecnopuc, o fundador da Getnet e CEO da 4all, José Renato Hopf, participou do evento Papo de Amigo, promovido pela entidade. Durante reunião-almoço no Restaurante Panorama Gastronômico, no Campus da Pucrs, o empreendedor palestrou sobre a necessidade de atualização das empresas para acompanhar a transformação digital. "Sempre pensei em como a tecnologia pode gerar impacto nas pessoas. E percebi que havia uma lógica: todas as mudanças nesse sentido geravam grandes repercussões na economia e na sociedade", destacou o especialista.

Um dos primeiros itens responsáveis pela revolução digital, na análise dele, foi o smartphone, "eu lembro que no final da década de 1990 havia uma grande variedades de aparelhos celulares, com teclados diferentes". Segundo ele, isso era complicado para quem quisesse fazer aplicações para esse tipo de ambiente. "Eu concluía que, quando o computador estivesse conectado com o celular aconteceria a grande virada. Em 2001, fui a uma feira em Hannover (Alemanha) que mostrava essa tendência. De lá pra cá, o mundo mudou", afirmou o palestrante.

Para Hopf, outra invenção fundamental nesse processo foi a criação da tela touch. A partir do momento em que se retirar o teclado físico do aparelho, "eliminaram-se também as barreiras para se construir aplicativos, o que mudou a cultura nesse sentido". A facilitação destes processos reduziram os custos para o desenvolvimento de novas ferramentas (que antes exigiam computadores potentes e caros) e democratizou o acesso às pessoas físicas e jurídicas.