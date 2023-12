Campos Neto questiona se parcelado sem juros é sustentável no futuro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que há várias distorções ao longo do sistema do parcelado sem juros, e questionou se o modelo atual de consumo é sustentável e o mais saudável para a economia do país no futuro. Campos Neto destacou que essa discussão é legítima, e a intenção do BC nunca foi prejudicar o consumo no Brasil.

"A gente nunca disse que faria algo que atrapalhasse o consumo, ao contrário, nossa preocupação é olhar para frente e dizer: olha, será que esse é o melhor sistema para amanhã? Pode ser que seja para hoje, mas será que é para amanhã?", questionou. Para Campos Neto, as taxas altas para antecipação de recebíveis que possibilitam os parcelamentos longos são uma das distorções do sistema. "Se você olhar as taxas que são cobradas para antecipação, elas são maiores do que a taxa de risco do emissor do cartão."

"Ou seja, se eu vejo o consumo crescendo, se eu vejo o crédito expandindo e eu vejo que o crédito direto ao consumidor está parado, que é o parcelado com juros, e só tem o parcelado sem juros, a gente fica se perguntando: será que esse é o crescimento saudável que a gente quer ter daqui para frente?", disse. "Será que isso é o mais sustentável?", continuou.

Nesse cenário, Campos Neto citou uma demanda dos bancos para que o Pix tenha algumas funções que hoje funcionam no cartão de crédito, como pagamentos parcelados programáveis. Mas ele afirmou que não há nenhum plano para que o sistema de pagamento eletrônico instantâneo do BC substitua o cartão de crédito.

Em agosto, Campos Neto acendeu essa discussão quando afirmou que acabar com o rotativo do cartão de crédito -modalidade acionada automaticamente quando a fatura não é paga de forma integral- pode ser a solução para os juros altos e para a inadimplência da modalidade.

Ele também falou sobre a possibilidade de criar uma tarifa para frear o parcelamento sem juros, o que foi contestado por integrantes da equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desde outubro, o BC tem coordenado reuniões com representantes de bancos, adquirentes, cartões e varejo para discutir a regra da lei do Desenrola que limita a dívida do rotativo a 100% do valor original, caso o próprio setor não chegue a outra fórmula para reduzir as altas taxas. Atualmente, os juros dessa modalidade superam os 400% ao ano. O texto da lei não faz nenhuma menção às compras parceladas. Bancos, no entanto, têm defendido a restrição dessa modalidade de crédito como forma de baixar as altas taxas do rotativo. O argumento dos bancos é que o parcelado sem juros aumenta a inadimplência e força a cobrança de juros altos no rotativo. Os setores de maquininhas e o comércio, porém, refutam esse argumento, e não há estudos públicos independentes que mostrem relação de causa e efeito entre parcelamento sem juros e inadimplência.