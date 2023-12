Associação de Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre é contra aumento de ICMS

O projeto do governo do Rio Grande do Sul de aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 17% para 19,5% foi criticado pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). De acordo com a entidade que representa 20 municípios gaúchos responsáveis por um terço da população e cerca de 40% do PIB do Rio Grande do Sul, as cidades não poderiam admitir aumento de carga tributária.