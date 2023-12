Assinaturas de termos de cooperação aproximam sturtups do Brasil e do Uruguai

Em visita a Porto Alegre nesta terça-feira (5), a iniciativa Uruguay Innovation Hub firmou vínculo de parceria com dois importantes polos de tecnologia locais: o Instituto Caldeira e o Tecnopuc. Além de assinar os termos de cooperação, a comitiva do país vizinho percorreu as instalações dos centros de inovação e participou de atividades de na Capital.

Durante o CaldeiraTalks, realizado pela manhã, a diretora executiva da hub, Sabrina Sauksteliksis, destacou a importância desta iniciativa: “Este convênio entre os nossos ecossistemas permitirá experimentações, missões e intercâmbios e cocriações. Como um programa governamental que busca fortalecer o ecossistema de tecnologia com foco global, acreditamos muito nesta parceria”.

A dirigente ressalta ainda que os principais interesses da unidade concentadora são as diptecs, as biotecs e as greentecs (que incluem também as agritecs). “Países como o Brasil e o Uruguai, que têm grande parte de sua matriz exportadora, precisam trabalhar a inovação do agronegócio”, afirma.

Na avaliação do diretor executivo da Uruguay XXI, Sebastian Risso, um dos maiores benefícios desta troca é a proximidade física, econômica e cultural das duas nações. “Uruguai é uma ótima porta de entrada para que está mirando o mercado internacional, começando pela América Latina”, destaca Risso.

O grupo uruguaio incluiu representantes da Camara Uruguaya de Tecnologías e da Agencia de Promocion de Inversiones, Exportaciones y Marca. Por convite destas instituições, empresas que atuam em diferentes setores também participaram, como a Inswitch, empresa global que desenvolve tecnologias financeiras; Doctari, especializada em tecnologia para saúde; THESE, setor de qualidade de software; PWC, serviços de auditoria e consultoria de negócios; e Eubiosis, fornecedora de soluções para laboratórios clínicos. Wagner Lopes, Head de Operações do South Summit, estará também presente durante a visita.