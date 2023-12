Ibovespa cai 1,08%, aos 126,8 mil pontos

O Ibovespa lutou até o meio da tarde desta segunda, mas não conseguiu conservar a linha dos 127 mil pontos, em dia de realização de lucros que se acumularam na passagem de um ótimo novembro ( 12,54%) para a primeira sessão de dezembro, na sexta-feira, quando subiu 0,67%.

Ontem, o índice da B3 saiu de máxima na abertura aos 128.182,88 pontos e, na mínima, à tarde, chegou aos 126.643,22 pontos. No fechamento, mostrava perda de 1,08%, aos 126.802,79 pontos, com giro financeiro a R$ 19,5 bilhões. No mês de dezembro, nessas duas primeiras sessões, cede 0,41%. No ano, sobe 15,55%.

"É natural esperar algum tipo de correção para esse começo de dezembro, mas há espaço para que seja ainda um mês forte, como foi novembro", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. Ontem, "o índice perdeu força pelo mau desempenho das commodities, o petróleo Brent em Londres como também o minério em Dalian China: o movimento foi semelhante entre os principais índices do mundo. Na B3, os destaques foram a baixa nas aéreas e no varejo, liderando mais uma vez o campo negativo", diz Alex Carvalho, analista da CM Capital.

Assim, na ponta negativa do Ibovespa nesta primeira sessão da semana, Gol (-9,19%), Magazine Luiza (-7,83%), Azul (-5,82%), Alpargatas (-5,51%) e Grupo Casas Bahia (-5,45%). No lado oposto, destaque para Engie ( 1,31%), Totvs ( 0,95%) e Santander Brasil (também 0,95%). Desde 27 de outubro, o Ibovespa não registrava perda diária na casa de 1% - naquela data, tinha cedido 1,29%.

"Houve, na sessão de hoje, um movimento de adição de prêmio de risco à curva de juros doméstica, o que afeta as ações cíclicas na B3, mais sensíveis. No exterior, a curva de juros também mostrou volatilidade na sessão, nos vértices mais longos, em semana com agenda importante, especialmente de dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos", diz Spiess, da Empiricus.

Vale ON, a ação de maior peso individual no Ibovespa, caiu hoje 2,25%, enquanto Petrobras ON e PN encerraram o dia, respectivamente, em baixa de 1,96% e 2,13%. Entre os grandes bancos, os ajustes foram mais discretos, e o fechamento se mostrou misto para as maiores instituições, com Bradesco PN ainda em baixa (-0,74%), assim como BB (ON -0,39%). Além de Santander (Unit 0,95%), Itaú (PN 0,13%) e Bradesco ON ( 0,28%) subiram nesta segunda-feira.

Em alta desde a abertura dos negócios, o dólar à vista ganhou ainda mais força ao longo da tarde, quando superou o nível de R$ 4,95 na máxima (R$ 4,9532), em sintonia com a piora do sentimento externo e as mínimas do Ibovespa. Operadores relataram movimento de realização de lucros com ações locais e ordens de limitação de perdas (stop loss) no mercado futuro, sobretudo por parte investidores de curto prazo que montaram "posições vendidas" em dólar no fim da semana passada.

No fim do dia, a divisa subia 1,39%, cotada a R$ 4,9487 - maior valor desde 1º de novembro (4,9730).