Ibovespa tem alta e supera os 128 mil pontos

Apesar de ter começado o dia caindo, a Bolsa brasileira virou e fechou acima dos 128 mil pontos na sexta-feira, renovando seu maior patamar em mais de dois anos. Declarações do presidente do Federal Reserve (banco central americano), Jerome Powell, foram o principal catalisador dia.

Em discurso no início da tarde, Powell afirmou que está claro que a política monetária do Fed está desacelerando a economia como esperado e que os riscos de a autoridade monetária ir longe demais com aumentos das taxas de juros tornaram-se "mais equilibrados".

"É provável que todos os efeitos do nosso aperto ainda não tenham sido sentidos. A contundência da nossa resposta à inflação também ajudou a manter a credibilidade duramente conquistada do Fed, garantindo que as expectativas do público sobre a inflação futura permaneçam bem ancoradas", disse Powell em comentários preparados para evento da faculdade Spelman.

Powell disse, no entanto, que é cedo demais para descartar novas altas de juros ou para começar a discussão sobre cortes nas taxas.

"Seria prematuro concluir com confiança que atingimos uma posição suficientemente restritiva, ou especular sobre quando a política poderá relaxar", afirmou o presidente do Fed.

Apesar da ressalva, as sinalizações de Powell confirmaram as expectativas do mercado de que o afrouxamento dos juros nos Estados Unidos está próximo. As projeções sobre as taxas americanas deram força à renda variável nas últimas semanas. Com isso, o Ibovespa terminou o dia em alta de 0,67%, aos 128.184 pontos.

A perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos costuma levar a um redirecionamento de recursos para países mais rentáveis, ainda que mais arriscados, como o Brasil. Com isso, a Bolsa brasileira registrou mais um dia de alta, após ter registrado seu melhor desempenho mensal em três anos em novembro.

Já o dólar é pressionado pelas projeções de queda nos juros americanos justamente pela realocação de investimentos dos EUA para outros países. Nesta sexta, a moeda americana até começou o dia subindo, mas firmou queda após o discurso de Powell, terminando a sessão em baixa de 0,71%, cotada a R$ 4,880.

O movimento no Brasil acompanhou o exterior: o índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a outras moedas fortes, recuou 0,25% nesta sexta. Na semana, a divisa acumula queda de 0,3% ante o real.

Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, as falas de Powell sinalizam que a discussão sobre um corte de juros nas próximas reuniões do Fed é mais provável que uma nova alta nas taxas.

"O mercado está se antecipando à discussão de cortes de juros, sem dúvidas, mas a falta de um puxão de orelha de Powell, a fala mais branda de diretores do Fed e a percepção de que está contratada uma desaceleração da economia devido às altas de juros fazem crer que a discussão sobre o timing do corte de juros está iniciada. Agora, a discussão do mercado é sobre quando (a redução) vai começar", diz Borsoi.

As curvas de juros futuros brasileiras mais curtas acompanharam o movimento do exterior e tiveram leve queda, dando força às empresas listadas na Bolsa local. Os contratos mais longos, no entanto, subiram.

As principais altas do dia do Ibovespa foram de Vale e Bradesco, que subiram 1,85% e 0,30%, respectivamente, e ficaram entre as mais negociadas da sessão.

Na ponta negativa, as ações da Petrobras caíram 0,66% e pressionaram o índice, acompanhando o declínio do petróleo no exterior. A maior queda do dia foi da Braskem, que caiu 5,85% em meio ao risco iminente de colapso de uma mina da petroquímica em Maceió.